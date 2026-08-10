شرطة دبي تطلق حملة للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة في الملاعب

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية، حملة توعوية لتعريف الجمهور الرياضي بالتزاماته وإجراءات الأمن والسلامة في الملاعب، تزامناً مع اقتراب انطلاق دوري أدنوك للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027 في 14 أغسطس الجاري.

تنفذ الحملة، التي تأتي ضمن مبادرة "التزامكم سعادة"، عبر الشاشات الإلكترونية التابعة لجمعية الاتحاد التعاونية، بهدف التعريف بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والإجراءات الواجب اتباعها داخل الملاعب.

وأكد منسق مبادرة "التزامكم سعادة" الملازم نابت سلطان الكتبي، أن الحملة التوعوية ستكون إلكترونياً عبر شاشات جمعية الاتحاد التعاونية من أجل الوصول إلى جميع المتسوقين وتعريفهم بالالتزامات الرياضية في الملاعب، وإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها من أجل الاستمتاع بتشجيع ودعم الفرق الرياضية.

وأضاف أن الشاشات ستعرض رمز استجابة سريع "QR Code"، يتيح للمتسوقين الاطلاع على أبرز إجراءات الأمن والسلامة في الملاعب، وقائمة المحظورات التي يمنع إدخالها، ومنها المواد المصنوعة من الزجاج، وأجهزة التحكم عن بُعد مثل الطائرات دون طيار "الدرون"، والحيوانات الأليفة، والأدوات الحادة، والألعاب النارية والشعلات الضوئية، وأجهزة الليزر وغيرها.

وقال: "إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية".