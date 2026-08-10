الجزيرة يزاحم روما ونيوم على ضم رياض محرز

دخل نادي الجزيرة سباق المنافسة على التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، في صفقة مرتقبة ستكون من أبرز صفقات سوق الانتقالات، بعدما أصبح اللاعب حراً في اختيار وجهته المقبلة.

وذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن محرز يمتلك عروض عدة خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها اهتمام نادي الجزيرة، إلى جانب نيوم السعودي وروما وكومو الإيطاليين، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى حسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمثل دخول الجزيرة على خط المفاوضات مؤشراً على رغبة «فخر أبوظبي» في إبرام صفقة من العيار الثقيل، إذ يسهل وضع محرز كلاعب حر مهمة النادي في التفاوض معه، في ظل عدم الحاجة إلى دفع مقابل لشراء بطاقته، بينما ستكون القيمة المالية للصفقة مرتبطة بالراتب والمزايا التعاقدية.

ويملك محرز سجلاً حافلا يجعله أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة في كرة القدم الأوروبية خلال العقد الأخير، بعدما صنع اسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

وكان محرز أحد أبرز عناصر ليستر سيتي في موسم التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، بعدما قدم مستويات استثنائية قادته إلى الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، كما توج في العام ذاته بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

وفي صيف 2018، انتقل محرز إلى مانشستر سيتي، ليواصل كتابة التاريخ تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ويحقق أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، فضلًا عن تحقيق الثلاثية التاريخية مع الفريق في موسم 2022-2023.

وعلى الصعيد الدولي، يعد محرز أحد أبرز نجوم منتخب الجزائر في العصر الحديث، وكان من أهم عناصر الجيل الذي توج بكأس أمم إفريقيا عام 2019، كما حمل شارة قيادة المنتخب وترك بصمة واضحة في مسيرته الدولية.

وبعد تجربته مع مانشستر سيتي، انتقل محرز إلى الأهلي السعودي عام 2023، قبل أن يصبح لاعباً حراً، الأمر الذي فتح الباب أمام عدة أندية للتنافس على خدماته.



