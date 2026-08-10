الجزيرة يراقب ثنائي الوسط السنغالي نياسي والكاميروني نتشام

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات لاستكشاف إمكانية التعاقد مع لاعبي الوسط، السنغالي شيخ نياسي، والكاميروني أوليفير نتشام، ضمن تحركات «فخر أبوظبي» لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، في ظل سعي النادي إلى تدعيم خط الوسط بعناصر تمتلك خبرة اللعب في الدوريات الأوروبية، وحسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب قبل انطلاق دوري المحترفين.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» أن الجزيرة تقدَّم بعرض للتعاقد مع لاعب وسط هيلاس فيرونا الإيطالي، شيخ نياسي، إلى جانب نادي قونيا سبور التركي، في وقت يستعد اللاعب والنادي الإيطالي لإنهاء تعاقدهما، مشيراً إلى أن نياسي أصبح خارج حسابات هيلاس فيرونا، فيما يبحث النادي عن مخرج للاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويبلغ نياسي من العمر 26 عاماً، وهو من مواليد 19 يناير 2000 في مدينة غوساس السنغالية، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي ليل الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة مع الفريق الأول، ثم انتقل إلى باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، ومنها إلى يونغ بويز السويسري، الذي شكّل المحطة الأبرز في مسيرته قبل الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وخلال فترته مع يونغ بويز، شارك نياسي في 116 مباراة بالدوري السويسري، سجل خلالها هدفين وصنع ستة أهداف، كما خاض 14 مباراة مع الفريق خلال موسم 2024-2025، قبل انتقاله إلى هيلاس فيرونا، ومع النادي الإيطالي، خاض 31 مباراة في الدوري الإيطالي، دون تسجيل أهداف، وصنع هدفاً واحداً، وفي موسم 2025-2026، شارك في 20 مباراة بالدوري، بدأ 11 منها أساسياً، بإجمالي 979 دقيقة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويتميز نياسي بطول يبلغ 1.88 متر، وقدرته على اللعب في مركز الارتكاز، إلى جانب القوة البدنية والقدرة على التغطية وافتكاك الكرة، وهي عوامل جعلته يحظى باهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، وانضم اللاعب إلى هيلاس فيرونا في يناير 2025 قادماً من يونغ بويز، قبل أن يستمر مع الفريق الإيطالي بصورة دائمة.

وفي السياق ذاته، برز اسم الكاميروني أوليفير نتشام ضمن خيارات الجزيرة لتدعيم خط الوسط، إذ كشفت صحيفة «لايف فووت» الفرنسية عن اهتمام «فخر أبوظبي» بالتعاقد مع اللاعب، الذي أصبح حراً بعد نهاية عقده مع سامسون سبور التركي، فيما يحظى أيضاً باهتمام نادي الدرعية السعودي.

ويملك نتشام، البالغ من العمر 30 عاماً، مسيرة أوروبية حافلة، إذ تدرج في أكاديمية لوهافر قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي عام 2012، وخاض تجربته الاحترافية الأولى في إيطاليا مع جنوى على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل ثلاثة أهداف، وبعدها انتقل إلى سلتيك الاسكتلندي، وحقق معه أبرز إنجازاته، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى سوانزي سيتي، ومنه إلى سامسون سبور التركي في صيف 2023.

وشكلت سنوات نتشام مع سلتيك محطة بارزة في مسيرته، إذ خاض 146 مباراة مع النادي الاسكتلندي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفاً، وأسهم في تحقيق ثمانية ألقاب، بينها ثلاثة ألقاب للدوري الاسكتلندي، إلى جانب لقبين لكأس اسكتلندا ولقبين لكأس الرابطة، كما ترك بصمته أوروبياً، ومن أبرز أهدافه هدف الفوز التاريخي على لاتسيو في الدوري الأوروبي عام 2019.

وخلال تجربته مع سوانزي سيتي، شارك نتشام في 78 مباراة بحسب بيانات «أوبتا»، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع ستة أهداف، بينما خاض مع سامسون سبور 83 مباراة خلال الفترة من 2023 وحتى نهاية موسم 2025-2026، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع ثلاثة أهداف، وفي موسمه الأخير مع النادي التركي، شارك في 24 مباراة بالدوري التركي، سجل هدفين وصنع هدفاً.

وعلى الصعيد الدولي، اختار نتشام تمثيل منتخب الكاميرون بعد تمثيله فرنسا في الفئات السنية، وخاض 16 مباراة دولية مع منتخب «الأسود غير المروضة»، سجل خلالها هدفاً واحداً، وأصبح اللاعب حراً في سوق الانتقالات الحالية بعد انتهاء عقده مع سامسون سبور في يوليو 2026، ما يجعله خياراً متاحاً دون رسوم انتقال، وهو ما قد يعزز فرص انتقاله إلى الجزيرة.

• نياسي (26 عاماً) يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع.

• نتشام (30 عاماً) يملك مسيرة أوروبية حافلة.