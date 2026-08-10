عيسى خلفان يعزز هجوم دبا في دوري الدرجة الأولى

أعلنت شركة دبا لكرة القدم، عبر الحساب الرسمي للنادي، تعاقدها مع اللاعب عيسى خلفان، لتدعيم الخط الهجومي لفريق «النواخذة»، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يخوض خلاله الفريق منافسات دوري الدرجة الأولى.

ويبلغ عيسى خلفان 23 عاماً، وسبق له الدفاع عن ألوان ناديَي العين وكلباء، كما مثل المنتخب الوطني الأولمبي، ويتميز بمهارات هجومية وقدرة على التحرك وصناعة الخطورة أمام مرمى المنافسين، ما يعزز الخيارات الهجومية لفريق دبا في الموسم المقبل.

ويأتي التعاقد مع خلفان ضمن تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة، ورفع جاهزيته للمنافسة في دوري الدرجة الأولى، في ظل تطلعات «النواخذة» إلى الظهور بصورة قوية وتحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد.