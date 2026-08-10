«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم معسكر كازان بمشاركة 20 سباحاً

اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية معسكره التدريبي الخارجي في مدينة كازان، بمشاركة أكثر من 20 سباحاً من مختلف الفئات، ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات المقبلة، في إطار خطة النادي لتطوير المستويين الفني والبدني، ورفع درجة الجاهزية التنافسية للسباحين، وأكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية رئيس اللجنة الفنية، أحمد الجهوري، أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والبدنية، وقال الجهوري في تصريحات صحافية: «حرص النادي على إقامة معسكر خارجي يوفر بيئة تدريبية متميزة للسباحين، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من الإعداد، من خلال التدريبات المكثفة، إلى جانب المشاركة في بطولة دولية أتاحت للسباحين فرصة اختبار مستوياتهم في أجواء تنافسية قوية».