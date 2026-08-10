الكرة الذهبية تلمع في «عين» 3 نجوم

تتجه أنظار الكرة الإماراتية، اليوم، إلى قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، الذي يحتضن حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للأفضل عن الموسم الرياضي 2025-2026، في مناسبة سنوية تحتفي بأبرز اللاعبين والمدربين والفرق التي قدمت مستويات لافتة على مدار الموسم.

ويُقام الحفل في الساعة 19:15، ويشهد الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات، بعد أن كشفت رابطة المحترفين عن القوائم المختصرة للمرشحين.

وتتجه الأنظار إلى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي يتنافس عليها ثلاثي العين ماتياس بلاسيوس ولابا كودجو وسفيان رحيمي، وفي جائزة القائد لأفضل مدرب، تضم القائمة باولو سوزا (شباب الأهلي)، وفلاديمير إيفيتش (العين)، وغوران توفيجدزيتش (عجمان).

وتشهد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى منافسة بين خالد عيسى (العين)، وزايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، بينما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً ثنائي العين عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي، إلى جانب لاعب النصر عبدالله توري.

وتضم القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز، ولاعب العين رامي ربيعة، ولاعب العين سفيان رحيمي، فيما يتنافس الحسين رحيمي وإليخاندرو روميرو من العين، وسيرجيو بيريرا من الوصل على جائزة أجمل هدف في الموسم.

وعلى صعيد جوائز المعايير، تتنافس أندية الوصل والنصر والعين على جائزة تراخيص الأندية والاحتراف.

ويشهد الحفل كذلك تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصاءات، وفي مقدمتها جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، التي حسمها لابا كودجو (25 هدفاً)، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس رابطة المحترفين، التي توج بها لاعب النصر عبدالله توري (أربعة أهداف)، والحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، التي فاز بها لاعب الجزيرة علي المعمري (17 هدفاً).