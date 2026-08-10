إصابة الساق تبعد المغربي تيسودالي عن خورفكان شهراً

أعلن نادي خورفكان تعرض مهاجمه المغربي، الدولي طارق تيسودالي، لإصابة على مستوى الساق، تستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، على أن تمتد فترة غيابه عن الملاعب لنحو شهر، وفق ما ذكره النادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب.

ويُعد تيسودالي، البالغ من العمر 33 عاماً، من أبرز عناصر الخط الهجومي في خورفكان، وقدم اللاعب المغربي مستويات هجومية جيدة مع «النسور»، إذ سجل 10 أهداف خلال 25 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026، بعدما أحرز ستة أهداف في 12 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، ليصل إجمالي أهدافه في الدوري الإماراتي إلى 16 هدفاً في 37 مباراة، بحسب إحصاءات رابطة المحترفين.