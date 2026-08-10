المطيوعي وصيفاً.. والمنصوري ثالثاً في سباق «غراند بري سلوفاكيا»

حقق منتخب الإمارات للدرّاجات نتيجة مميزة في منافسات المضمار ضمن سباق «غراند بري سلوفاكيا» للدراجات، بعدما نجح محمد المطيوعي في إحراز المركز الثاني، فيما حل زميله أحمد المنصوري في المركز الثالث بسباق النقاط لفئة الرجال، وسط مشاركة قوية ضمت 34 درّاجاً.

وجاء تألق ثنائي المنتخب في سباق النقاط الذي أقيم لمسافة 30 كيلومتراً، بواقع 90 لفة و18 مرحلة سرعة، حيث جمع المطيوعي 33 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما حصد المنصوري 29 نقطة في المركز الثالث، ليصعد درّاجا الإمارات معاً إلى منصة التتويج، بينما ذهب المركز الأول للنمساوي تيم وافلر برصيد 56 نقطة.

وتأتي هذه النتيجة خلال مشاركة المنتخب الوطني في سلسلة من السباقات والبطولات الأوروبية، ضمن برنامج الإعداد الخارجي الذي يشرف عليه المدرب الأسترالي، إيان ميلفين، بهدف رفع المستوى الفني والبدني للدراجين، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة.