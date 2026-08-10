أندية المحترفين تُنهي الوديات الخارجية بـ 110 أهداف

كسرت أندية دوري المحترفين حاجز الـ100 هدف في المباريات الودية التي خاضتها خلال معسكراتها الخارجية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، بعد أن سجل لاعبوها، وفقاً لما أعلنته الأندية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مدار 52 مباراة، إجمالي 110 أهداف، بمعدل 2.11 هدف في المباراة الواحدة، قابلها تلقي شباكها إجمالي 48 هدفاً، بمعدل 0.92 هدف في المباراة الواحدة.

وأسدل العين، أول من أمس، الستار على المعسكرات الخارجية لأندية المحترفين، بفوزه في ختام تجاربه الودية في محطته الإسبانية على فريق أوساسونا بثنائية نظيفة، ليرفع «الزعيم» بانتصاره الأخير غلة أندية المحترفين إلى إجمالي 28 انتصاراً، مقابل 11 تعادلاً، و13 خسارة.

واستضافت تسع دول المعسكرات الخارجية لأندية دوري المحترفين، حيث شملت ثماني دول أوروبية ودولة عربية، هي: إسبانيا، والنمسا، وسلوفينيا، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، وصربيا، وكرواتيا، وتركيا، إضافة إلى المغرب، التي سجلت المحطة الأولى لمعسكر فريق العين، قبل إكمال المحطة الثانية في إسبانيا.

وتفاوتت أعداد التجارب الودية التي خاضتها الأندية وفقاً لبرامجها في المعسكرات الخارجية، بعدما خاض الجزيرة العدد الأكبر من التجارب الودية، بإجمالي ست مباريات، مقارنة بأندية اكتفت بخوض مباراتين فقط.

وتشاركت أندية الوصل، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة، صدارة أكثر الأندية حصداً للفوز في مبارياتها الودية الخارجية، بإجمالي ثلاثة انتصارات لكل منها، إلا أن «الإمبراطور» جاء في صدارة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف على مدار ودياته الخمس التي خاضها في معسكره في هولندا، بإجمالي 14 هدفاً، مقابل تلقي شباكه خمسة أهداف.

كما سجل لاعبو الوصل النتيجة الأكبر بانتصارهم في التجربة الودية الرابعة على الشمال القطري بنتيجة (8-1)، واستطاع الجزيرة فرض نفسه في قائمة أكبر النتائج المسجلة بفوزه بسباعية نظيفة على فريق «أكاديمية ووتر» في تجربته الودية السادسة والأخيرة في معسكره الهولندي، وسار شباب الأهلي والعين على النهج ذاته من حيث تحقيق نتائج عريضة، بفوزهما بسداسية نظيفة، جاءت لـ«فرسان دبي» على فريق «سانت بوهان» النمساوي في ثانية تجاربه الودية في معسكره بالنمسا، فيما استهل «الزعيم» محطته المغربية بالفوز بالنتيجة ذاتها (6-0) على فريق «أمل الدورة» المغربي.

ونجحت أندية المحترفين في الخروج بشباك نظيفة في 16 مباراة، تصدرها فريقا الجزيرة وعجمان، بواقع ثلاث مباريات لكل منهما، متفوقين على كل من العين والوصل، اللذين تشاركا المرتبة الثانية بخروج كل منهما بشباك نظيفة في مباراتين، فيما خرجت أندية شباب الأهلي، والوحدة، والشارقة، وخورفكان، والظفرة، وحتا بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

ورغم غياب فريق النصر عن قائمة الشباك النظيفة، إلا أن «العميد» فرض نفسه برفقة عجمان في صدارة «الأقوى صلابة دفاعية»، بعدما اكتفت شباك كلا الناديين بتلقي هدفين فقط، سواء في التجارب الودية الأربع التي خاضها النصر في معسكره الخارجي بالنمسا، أو على مدار الوديات الخمس التي خاضها عجمان في معسكره في صربيا.

وعلى الطرف الآخر، تلقت شباك أندية الوصل، وشباب الأهلي، والشارقة، العدد الأكبر من الأهداف مقارنة ببقية الأندية، بعدما اهتزت شباكها في خمس مناسبات، مقابل العين وبني ياس والوحدة والوافد الجديد فريق يونايتد، التي اهتزت شباك كل منها في أربع مناسبات، مع العلم أن تجارب الوحدة وبني ياس الودية اقتصرت على ثلاث مباريات فقط، مقابل تجربتين وديتين أعلن عنهما فريق «يونايتد».

• 9 دول استضافت المعسكرات الخارجية لأندية دوري المحترفين.

• «الإمبراطور» أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف، بإحرازه 14 هدفاً في 5 تجارب بهولندا.