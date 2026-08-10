معسكر المغرب يرفع جاهزية الغولف الإماراتي لـ «كأس نومورا»

يواصل منتخب الغولف تحضيراته في المعسكر الخارجي، المقام حالياً في المغرب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للفرق «كأس نومورا»، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى الخامس من سبتمبر المقبل.

ويُمثل المنتخب الإماراتي في هذا المحفل القاري كل من محمد سكيك، وسيد ريان أحمد، وسام مولان، ويوجد الثلاثي حالياً في المعسكر الخارجي بالعاصمة الرباط، الذي يستمر حتى 22 أغسطس الجاري، بمشاركة 19 لاعباً ولاعبة من مختلف منتخبات المراحل السنية.

وأكد رئيس اتحاد الغولف، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، أن المشاركة في «كأس نومورا» تُمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير لاعبي المنتخب، مشيراً إلى أن المعسكر الخارجي في المغرب يسير وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتعزيز جاهزية اللاعبين قبل خوض المنافسة القارية في الصين، وقال الهاشمي في تصريحات صحافية: «ننظر بتفاؤل إلى المشاركة المرتقبة للمنتخب في كأس نومورا، ونثق بقدرة لاعبي الإمارات على تقديم مستويات تعكس التطوّر الذي تشهده اللعبة في الدولة».