"طيران الإمارات" وأرسنال يكشفان عن شعار للنادي مصنوع من مكونات طائرات نفذ في دبي

كشفت «طيران الإمارات» ونادي أرسنال عن عمل فني يجسد شعار النادي بارتفاع 2.4 متر، صُنع يدوياً من مكونات معاد استخدامها من طائرات «إيرباص A380» و«بوينج 777» التابعة للناقلة.

جرى الكشف عن العمل في استاد الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أعيد توظيف مجموعة من مكونات الطائرات لتشكيل شعار أرسنال، ضمن تصميم مضاء يجمع بين عناصر من عالم الطيران وهوية النادي.

صُمم العمل ونُفذ بالكامل في دبي من قبل فريق إعادة استخدام مواد الطائرات في مركز طيران الإمارات الهندسي، بعد اختيار مكونات الطائرات وفقاً لمتانتها وأشكالها وإمكانات إعادة تشكيلها، ثم إخضاعها لعمليات التنظيف والقص والثني والتشغيل والتثبيت والتجميع.. واستغرق تنفيذه 34 يوماً، بمشاركة فريق ضم 15 مهندساً ومصمماً وفنياً وميكانيكياً ومتخصصاً في الطلاء.

يتوسط العمل مدفع أرسنال الشهير، الذي أعيد تصميمه باستخدام أجزاء من طائرة «إيرباص A380»، من بينها محور إحدى عجلات معدات الهبوط الرئيسية، الذي استخدم لتشكيل قلب عجلة المدفع، إلى جانب جزء من قناة هواء مصنوعة من التيتانيوم لتكوين ماسورته، فيما شُيد جسم المدفع باستخدام ألواح خفيفة من المواد المركبة.

يأتي تصميم العمل بمناسبة مرور 20 عاماً على الشراكة بين «طيران الإمارات» وأرسنال، التي تم تمديدها حتى عام 2033.