مجلس إدارة رابطة المحترفين يستعرض التحضيرات النهائية لحفل الجوائز

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، خلال اجتماعه الذي تم عقده اليوم، على مستجدات الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك في إطار متابعة جاهزية مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية، بما يضمن انطلاقة قوية للموسم الجديد.

واستعرض المجلس التحضيرات النهائية لحفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2025-2026، والمقررة إقامته غداً الأثنين، في قصر الإمارات بأبوظبي، والذي يمثل الحدث السنوي الأبرز لتكريم نجوم الموسم، بعد عام حافل بالإثارة والتنافس في أمسية تحتفي بالتميز والإنجاز، وتعكس المكانة المتنامية لكرة القدم الإماراتية.

كما ناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2026-2027، التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة، واطلع على سير العمل في عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية، بما يدعم تنفيذ خطط الرابطة وأهدافها خلال المرحلة المقبلة.

وترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات في الرابطة.