«ديستانت ستورم» لـ «غودولفين» يتوج بطلاً لـ«بري دافنيس» الفرنسي

توج المهر «ديستانت ستورم»، بشعار فريق «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب سباق «بري دافنيس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة «جروب 3»، لمسافة 1600 متر عشبي، الذي أقيم اليوم الأحد على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

ونجح الفارس بيلي لوغنين في قيادة «ديستانت ستورم» لتعويض انطلاقته البطيئة من بوابة الانطلاق، واللحاق سريعاً بكوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته مع دخول المسار المستقيم في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و41 جزءاً من الثانية.

وتفوق «ديستانت ستورم» بفارق طول عن المهر الإيرلندي «غراند صن أوف دارك»، الذي حل في المركز الثاني بإشراف المدرب إيندو بوتي وقيادة الفارس ماكسيم غويون.

وعلق الفارس بيلي لوغنين على أداء «ديستانت ستورم» وانتصاره المستحق في سباق «بري دافنيس»، قائلاً في تصريحات صحفية: «كان ديستانت ستورم بطيئاً بعض الشيء في الخروج من البوابات، لكن الإيقاع المنتظم للسباق جاء مثالياً ومنحنا الفرصة للحاق والتموضع في مكان جيد خلف جياد المقدمة».

وأضاف: «كنت أعلم عند دخول المسار المستقيم أن ديستانت ستورم سيستفيد من تسارعه الجيد للوصول إلى الصدارة، وهو ما أكده في اندفاعه الأخير، إذ أصبح سريعاً للغاية حتى خط النهاية، وكنت واثقاً إلى حد كبير بقدرته على تجاوز المنافسين وتحقيق الفوز».