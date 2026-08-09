السنغالي نياسي والكاميروني نتشام مرشحان للانتقال إلى الجزيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات لاستكشاف إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي شيخ نياسي، والكاميروني أوليفير نتشام، ضمن تحركات «فخر أبوظبي» لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، في ظل سعي النادي إلى تدعيم خط الوسط بعناصر تمتلك خبرة اللعب في الدوريات الأوروبية، وحسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب قبل انطلاق دوري المحترفين.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» إن الجزيرة تقدم بعرض للتعاقد مع لاعب وسط هيلاس فيرونا الإيطالي شيخ نياسي، إلى جانب نادي قونيا سبور التركي، في وقت يستعد فيه اللاعب والنادي الإيطالي لإنهاء تعاقدهما، مشيرة إلى أن نياسي أصبح خارج حسابات هيلاس فيرونا، فيما يبحث النادي عن مخرج للاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويبلغ نياسي من العمر 26 عامًا، وهو من مواليد 19 يناير 2000 في مدينة غوساس السنغالية، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي ليل الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة مع الفريق الأول، ثم انتقل إلى باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، ومنها إلى يونغ بويز السويسري، الذي شكّل المحطة الأبرز في مسيرته قبل الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وخلال فترته مع يونغ بويز، شارك نياسي في 116 مباراة بالدوري السويسري، سجل خلالها هدفين وصنع ستة أهداف، كما خاض 14 مباراة مع الفريق خلال موسم 2024-2025، قبل انتقاله إلى هيلاس فيرونا. ومع النادي الإيطالي، خاض 31 مباراة في الدوري الإيطالي، دون تسجيل أهداف، وصنع هدفًا واحدًا. وفي موسم 2025-2026، شارك في 20 مباراة بالدوري، بدأ 11 منها أساسيًا، بإجمالي 979 دقيقة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويتميز نياسي بطول يبلغ 1.88 متر، وقدرته على اللعب في مركز الارتكاز، إلى جانب القوة البدنية والقدرة على التغطية وافتكاك الكرة، وهي عوامل جعلته يحظى باهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية. وانضم اللاعب إلى هيلاس فيرونا في يناير 2025 قادمًا من يونغ بويز، قبل أن يستمر مع الفريق الإيطالي بصورة دائمة.

وفي السياق ذاته، برز اسم الكاميروني أوليفير نتشام ضمن خيارات الجزيرة لتدعيم خط الوسط، إذ كشفت صحيفة «لايف فووت» الفرنسية عن اهتمام «فخر أبوظبي» بالتعاقد مع اللاعب، الذي أصبح حراً بعد نهاية عقده مع سامسون سبور التركي، فيما يحظى أيضا باهتمام نادي الدرعية السعودي.