مريم كريم تتأهل لنهائي مونديال ألعاب القوى للشباب بأميركا وتقترب من إنجاز تاريخي للإمارات

تأهلت مريم كريم، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى، إلى نهائي سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاماً "أوريغن 2026"، المقامة حاليا في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية.

وأكد اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن اللاعبة كريم على بعد خطوة واحدة من تحقيق أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للشباب، بعد أداء استثنائي في الدور نصف النهائي، وتصدر مجموعتها بـ 56.39 ثانية.

كما تصدّرت الترتيب العام لجميع مجموعات الدور نصف النهائي بأسرع زمن بين كل المتأهلات إلى السباق النهائي، مؤكدةً جاهزيتها للمنافسة على المراكز الأولى، حيث تفوقت في مجموعتها على التركية دورو إكليم كادانالي الثانية في الترتيب بزمن قدره 56.91 ثانية، واليونانية إليني ياكوفاكي الثالثة ب 57.10 ثانية، لتحجز بطاقة التأهل المباشر إلى النهائي.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد تألقها في الدور الأول، بتصدر مجموعتها أيضاً مسجلة 57.87 ثانية، وكانت الأسرع في الترتيب العام للتصفيات، لتواصل بذلك مشوارها المميز في البطولة، إذ تصدرت خلاله الترتيب العام في التصفيات ونصف النهائي.

وأكد رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد المر، أن بلوغ اللاعبة مريم كريم النهائي العالمي، برقم قياسي إماراتي جديد وتصدرها الترتيب العام للدور نصف النهائي، يمثل إنجازاً مهماً للرياضة الإماراتية، ويؤكد التطور الكبير الذي تشهده ألعاب القوى، مشيراً إلى أن الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما ثمرة للعمل المستمر والإعداد، والجهود الكبيرة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.