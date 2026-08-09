جياد «غودولفين» تطارد ألقاب «الفئة الأولى» في ألمانيا وفرنسا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بثلاثة من خيرة جياده للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً، التي تُقام اليوم على مضمارَي هوبغارتن في ألمانيا ودوفيل في فرنسا.

وتعود جياد «الشعار الأزرق» إلى مضمار هوبغارتن الألماني، بطموح الدفاع عن اللقب في سباق «غروسه برايس فون برلين»، حين يعوّل المدرب العالمي سعيد بن سرور، على الجوادين «دبي فيوتشر» و«تورنيدو أليرت»، أملاً في إهداء «غودولفين» لقباً جديداً في السباق، الذي يُقام في نسخته الـ136 على مسافة 2400 متر عشبي.

بدوره، يعتمد مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، على الجواد «وايز أبروتش» للمنافسة على لقب سباق «بري موريس دي غيس»، المقام على مضمار دوفيل الفرنسي العريق، ويمتد لمسافة 1300 متر عشبي.

ويتطلع الجوادان «دبي فيوتشر» و«تورنيدو أليرت» إلى إهداء «الشعار الأزرق» لقباً جديداً في «غروسه برايس فون برلين»، بعدما سبق لـ«غودولفين» التتويج في السباق بواسطة «بست سولوشين» في نسخة 2018، والأسطورة «ريبلز رومانس» في نسختي 2022 و2025.

ويتسلح الجواد «دبي فيوتشر»، البالغ من العمر 10 سنوات، بخبرات تسابقية قادته إلى تحقيق انتصارات في سباقات الفئة الأولى في كل من الإمارات وبريطانيا والبحرين، من بينها فوزه بـ«كأس البحرين الدولي» في نسخة 2022.

ويعود «دبي فيوتشر» في السباق الألماني إلى مسافة أقصر، بعدما استعاد على مدار الأشهر الـ18 الماضية تألقه في سباقات المسافات الطويلة، تخللها فوزه العام الماضي على مضمار ميدان في دبي بلقبي «ند الشبا تروفي» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، و«دبي غولد كب» للفئة الثانية «جروب 2»، قبل أن يحقق هذا الموسم لقب سباق «كينغ هنري الثاني ستيكس» للفئة الثانية «جروب 2» على مضمار سانداون بارك البريطاني.

ويسعى «تورنيدو أليرت» إلى إضافة انتصار جديد من الفئة الأولى في ألمانيا، بعد تتويجه العام الماضي بلقب سباق «غروسيه دالماير برايس»، الذي أقيم على مضمار ميونيخ.

وعلق المدرب الوطني سعيد بن سرور على جاهزية الجوادين «تورنيدو أليرت» و«دبي فيوتشر» للسباق الألماني، قائلاً في تصريحات صحافية: «تعرض (تورنيدو أليرت) لانتكاسة بعد فوزه في ألمانيا العام الماضي، لذلك منحناه الوقت الكافي للتعافي. وهو جواد فائز بسباقات الفئة الأولى، ونأمل أن يتمكن من تحقيق الفوز مجدداً، خصوصاً أن مشاركته الجديدة تأتي بعد غياب تجاوز عاماً كاملاً منذ انتصاره في (غروسيه دالماير برايس)، وأنا واثق من أنه سيكون حاضراً بقوة عند خط النهاية».

وأضاف: «يبلغ (دبي فيوتشر) الآن 10 أعوام، لكنه جواد قوي، وأثبت احتفاظه بمستواه عندما فاز في سباق (كينغ هنري الثاني ستيكس) في وقت سابق من هذا الموسم، وأعتقد أن مسافة الميل ونصف الميل تناسبه، وأردنا منحه فرصة أخرى للمنافسة على هذا المستوى».

بدوره، علق المدرب شارلي آبلبي على حظوظ الجواد «وايز أبروتش» في سباق «بري موريس دي غيس»، قائلاً: «وقع مجدداً في بوابة خارجية على الانطلاق، وهذا ليس مثالياً له، لكن الفارس كريستوف سوميون سيبذل قصارى جهده لإيجاد الإيقاع المناسب والاندفاع في المراحل الأخيرة، وإذا سارت الأمور في مصلحته، فمن المفترض أن يقدم أداءً قوياً».