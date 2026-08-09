كوزمين و5 صفقات جديدة مصدر قوة الجزيرة في الموسم الجديد

استعد الجزيرة بطريقة خاصة للمواجهة المرتقبة التي يفتتح بها موسمه الجديد، عندما يلتقي الاتحاد السعودي الثلاثاء المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كثّف تحضيراته للموسم الجديد وسط تغييرات فنية وإدارية على مستوى الفريق، يقودها المدرب الروماني أولاريو كوزمين، إلى جانب تدعيم صفوفه بعدد من العناصر الجديدة.

ويدخل «فخر أبوظبي» الموسم الجديد بطموحات مختلفة، بعدما أعاد ترتيب أوراقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في محاولة لبناء فريق قادر على المنافسة محلياً واستعادة حضوره القاري، خصوصاً أن البداية ستكون أمام أحد أبرز الأندية السعودية في مواجهة تحمل أهمية مضاعفة، كونها الطريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعوّل الجزيرة على خبرة كوزمين في التعامل مع المباريات الكبيرة، بعدما تعاقد مع المدرب الروماني حتى عام 2028، في خطوة تعكس رغبة النادي في بناء مشروع فني مستقر خلال السنوات المقبلة، وليس الاكتفاء بالحلول قصيرة المدى.

«القيصر» يقود التغيير

ويُشكل التعاقد مع أولاريو كوزمين أبرز ملامح استعدادات الجزيرة للموسم الجديد، إذ بدأ المدرب الروماني العمل على تكوين فريق يتمتع بالانضباط والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات، مستفيداً من فترة الإعداد في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، والتعرف إلى العناصر الجديدة قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

ويملك كوزمين خبرة واسعة في الكرة الإماراتية والآسيوية، وهو ما يمنح الجزيرة أفضلية إضافية قبل المواجهة القارية الأولى، خصوصاً أن الفريق سيواجه منافساً يملك خبرات كبيرة على المستوى الآسيوي، ما يفرض على «فخر أبوظبي» الوصول إلى المباراة بأعلى درجات التركيز والجاهزية.

وشهدت قائمة الجزيرة تغييرات خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبرم النادي عدداً من التعاقدات بهدف تعزيز صفوف الفريق بمزيج من الخبرة والشباب.

وتعاقد الجزيرة مع الظهير الدولي روبين كانيدو لمدة ثلاثة مواسم، كما دعم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع إرسين ديستان أوغلو، بينما انضم المدافع نيرمين مويكيتش إلى صفوف الفريق، إلى جانب ضم موهبتين هما ليث أحمد تيم وحمزة ياسين، في إطار توجه يجمع بين تدعيم الفريق الأول والاستثمار في العناصر الشابة.

وتمنح هذه التعاقدات الجهاز الفني خيارات إضافية في أكثر من مركز، خصوصاً مع سعي كوزمين إلى الوصول إلى التوليفة المناسبة قبل خوض الاستحقاقات الرسمية، وفي مقدمتها المواجهة الآسيوية أمام الاتحاد السعودي.

استمرار خصيف وميلسون

وفي الوقت الذي شهدت فيه قائمة الجزيرة رحيل عدد من الأسماء، حرص النادي على الاحتفاظ بلاعبين بارزين، وهما حارس المرمى التاريخي علي خصيف، حيث أعلنت الإدارة تمديد عقده حتى نهاية موسم 2026-2027، كما جدد الأنغولي فليسيو ميلسون، عقده مع الفريق حتى عام 2029، ليواصل مشواره مع «فخر أبوظبي» خلال السنوات المقبلة.

ويُمثل استمرار علي خصيف مصدر قوة كبيرة للفريق، لما يمتلكه من خبرة كبيرة، كما أن ميلسون أحد عناصر الاستقرار في تشكيلة الجزيرة، إلى جانب المجموعة التي حافظ عليها النادي من الموسم الماضي، في الوقت الذي يعمل فيه الجهاز الفني على دمج العناصر الجديدة مع اللاعبين أصحاب الخبرة.

رحيل أسماء بارزة

شهدت قائمة المغادرين عدد من الأسماء المعروفة، يتقدمها الدولي المصري محمد النني، الذي وجه إليه النادي رسالة شكر بعد نهاية مشواره مع الفريق، بعدما قدم عطاءً وروحاً قتالية خلال الموسمين الماضيين.

كما أعلن الجزيرة رحيل الفرنسي نبيل فقير بعد نهاية عقده، بعدما خاض تجربة مع «فخر أبوظبي» ترك خلالها بصمته مع الفريق، قبل أن يوجه إليه النادي رسالة وداع وتمنيات بالتوفيق في مسيرته المقبلة، في المقابل أعلن النادي رحيل المدرب الهولندي مارينو بوشيتش.