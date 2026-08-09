«اتحاد الجودو» يُعلن تزايد أعداد الممارسين إلى 2800 لاعب ولاعبة

أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن قائمة التصنيف الدولي للاعبين واللاعبات، وتزايد فرص الحصول على النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028، وارتفاع أعداد اللاعبين واللاعبات في كشوفاته حتى الآن إلى 2800 لاعب ولاعبة على مستوى الدولة.

وكشف الاتحاد، في تقرير أمس، عن تصدر اللاعب محمد بيك قائمة التصنيف تحت 73 كغم، برصيد 3863 نقطة، إثر فوزه بذهبية باريس غراند سلام الكبرى لموسم 2025 - 2026، وفضية بطولة آسيا في الصين وبرونزية أبوظبي 2025.

وأشار إلى صدارة اللاعبة إليزا ليتيف لفئة السيدات برصيد 4453 نقطة، بعد فوزها بذهبيتي بطولة طاجيكستان غراند سلام 2026، وبطولة منغوليا غراند سلام يونيو 2026، بجانب فضيتي باريس غراند سلام فبراير 2026، وآسيوية الصين 2026.

وتضمن تقرير الاتحاد ثلاثة لاعبين ولاعبة ضمن القائمة المرشحة لحصد المزيد من النقاط المؤهلة، هم ظفار كوسوف تحت 100 كغم، وطلال شفيلي تحت 81 كغم وبشيرات خرودي تحت 52 كغم، وعمرو جاد تحت 81 كغم.

ونوه بأن شهر فبراير 2026، شهد فوز جودو الإمارات بنقاط التميز من الاتحاد الدولي باختيار نجاد يزبيك، كأفضل لاعب يحقق نقاط الفوز الكاملة «إيبون»، أثناء المباريات التنافسية، والتي تعادل «الضربة القاضية الفنية» على هامش بطولة باريس «غراند سلام».