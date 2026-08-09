إيسايلا: حرارة الطقس تصعّب استعداداتنا للموسم الجديد

سلّط مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، الضوء على التحديات المناخية التي تواجه الأندية مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاقة دوري المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن الفرق تستعد للمنافسات وسط درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهو ما يزيد من صعوبة مرحلة الإعداد بعد العودة من المعسكر الخارجي.

وقال إيسايلا في حديث لإذاعة «سبورت توتال» الرومانية، موضحاً حجم الصعوبة التي يفرضها الطقس على التحضيرات اليومية: «عدنا إلى أبوظبي الأسبوع الماضي من معسكر تدريبي في هولندا، وقبل نحو يومين، عندما وصلت إلى المنزل في حدود الساعة العاشرة، كانت درجة الحرارة 45 درجة».

وأضاف: «لقد كان الأمر صعباً جداً علينا على الأقل بعد العودة من هولندا، لقد رأيت اللاعبين أيضاً وهم يعانون خلال التدريبات، لذا فإن الاستعداد للموسم ليس سهلاً، إنه وضع صعب وليس أمامنا ما نفعله».

وأشار المدرب الروماني إلى أن هذه الظروف تتزامن مع الدخول المباشر في أجواء المنافسات الرسمية، قائلاً: «مباراتنا الأولى في دوري المحترفين ستكون الأسبوع المقبل أمام فريق العين على ملعبنا، وستقام في الساعة 8:45 مساءً».

وبعيداً عن ملف الطقس، تطرق إيسايلا إلى القواعد الخاصة باللاعبين الأجانب في الإمارات، وشرح للمستمعين الرومانيين طبيعة قيد اللاعبين الأجانب والمقيمين في قوائم الأندية الإماراتية.

وقال: «يوجد خمسة لاعبين أجانب، إضافة إلى ثلاثة مقيمين جميعهم أجانب بالفعل، ولكن يجب تسجيلهم، على سبيل المثال، يجب أن يكون لاعبو فريق تحت 23 عاماً من مواليد عام 2004 إذا قمنا بتسجيلهم هذا العام، إما إذا تم تسجيلهم في موسم 2018-2019 كمقيمين، فيمكنهم اللعب كمقيمين طوال حياتهم».

وانتقل إيسايلا بعد ذلك للحديث عن واقع كرة القدم الرومانية، مقدماً قراءة نقدية لما يراه تراجعاً عاماً في المنظومة الرياضية هناك. وقال: «للأسف نحن في تراجع مستمر، ولا أرى أي تحسن، ومثال على ذلك انظروا إلى دوري الدرجة الثانية، هناك فرق هبطت من الدرجة الأولى ثم تم حلها، وهناك أكثر من فريق على هذا النحو، نصف الفرق في دوري الدرجة الثانية لا يحق لها الصعود، وهو أمر أراه محرجاً».