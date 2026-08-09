بيزيرا يتمسك بالانتقال إلى شباب الأهلي.. ويتجاهل اتصالات الزمالك

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا تجاهل الرد على اتصالات الزمالك، في تطور جديد يزيد من احتمالات رحيله عن القلعة البيضاء واقترابه من الانتقال إلى شباب الأهلي، مبينة أن اللاعب يتمسك بموقفه الراغب في خوض تجربة جديدة، مقابل تمسك ناديه باستمراره ورفضه فتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت قناة «أون سبورتس» أن بيزيرا يواصل الضغط من أجل الرحيل إلى شباب الأهلي، بعدما رفض الرد على اتصالات الزمالك خلال الساعات الأخيرة، في وقت تتواصل فيه الأزمة بين الطرفين وسط تمسك النادي المصري ببقاء اللاعب، رغم وجود عرض من «الفرسان» للتعاقد معه.

وبحسب ما نقلته القناة، تبلغ قيمة العرض المقدم من شباب الأهلي للحصول على خدمات اللاعب أربعة ملايين دولار، بينما يتمسك الزمالك بالحصول على ستة ملايين دولار مقابل الموافقة على انتقال الجناح البرازيلي، لتبقى الفجوة المالية بين الطرفين أحد أبرز أسباب تعثر الصفقة حتى الآن. وتصاعدت الأزمة بصورة أكبر بعد تسريب بريد إلكتروني أرسله الزمالك إلى شباب الأهلي، رداً على عرض «الفرسان»، إذ كشف الخطاب عن المطالب المالية التي حددها النادي المصري للموافقة على الصفقة. ووفقاً لما ورد في الخطاب المتداول، طلب الزمالك الحصول على ستة ملايين دولار أميركي نقداً، على أن يتم سداد المبلغ دفعة واحدة عند توقيع عقد الانتقال وتسلم شهادة الانتقال الدولية، إلى جانب حوافز إضافية تصل إلى مليون دولار، وفق بنود مرتبطة بالإنجازات التي يمكن أن يحققها اللاعب مع شباب الأهلي.

وأشارت القناة المصرية إلى أن الزمالك كان قد دخل بالفعل في مرحلة تفاوض مع شباب الأهلي، قبل أن يعلن لاحقاً إغلاق الباب أمام رحيل بيزيرا، وهو ما دفع إلى ظهور حالة من الجدل حول مدى تعارض الخطاب مع البيان الرسمي للنادي، مبينة أن مصدراً داخل الزمالك أكد أن تحديد مقابل مالي للتنازل عن اللاعب لا يعني الموافقة النهائية على بيعه، موضحاً أن النادي كان يملك حق تحديد مطالبه المالية خلال مرحلة التفاوض، قبل اتخاذ قرار لاحق بغلق الملف نهائياً. وتعود بداية الأزمة الحالية إلى موقف بيزيرا من مستقبله مع الزمالك، بعدما تمسك اللاعب بفكرة الرحيل وعدم العودة إلى تدريبات الفريق، في ظل رغبته في الانتقال إلى شباب الأهلي. وكشفت تقارير خلال الأيام الماضية أن اللاعب لم يعد يرغب في الاستمرار بالقاهرة، وأنه يحاول الضغط على إدارة الزمالك للموافقة على العرض الإماراتي.

وجاء بيان بيزيرا ليضع الأزمة في العلن، بعدما خرج اللاعب عن صمته وأكد تمسكه بالرحيل، مشيراً إلى وجود وعد سابق بالسماح له بمغادرة الزمالك في نهاية الموسم. وأوضح اللاعب في بيانه أنه يحترم النادي وجماهيره، لكنه يرى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً بشأن مستقبله لم يتم الالتزام به، وهو ما دفعه إلى توضيح موقفه للرأي العام.

في المقابل، رد الزمالك سريعاً ببيان رسمي حاسم، أعلن خلاله غلق الباب أمام أي عروض لبيع بيزيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أن النادي لن يناقش أي عروض تصل إلى اللاعب، وأنه لا يمكن إجباره على بيع أي لاعب، خصوصاً في ظل ارتباط بيزيرا بعقد مستمر مع الفريق.

وشدد الزمالك على أن ما ذكره اللاعب بشأن حصوله على وعد بالرحيل في نهاية الموسم لم يحدث من جانب رئيس النادي أو أي عضو في مجلس الإدارة، مطالباً بيزيرا بتحديد الشخص الذي قدم له هذا الوعد، في إشارة واضحة إلى رفض الإدارة للرواية التي طرحها اللاعب في بيانه.

كما طالب النادي اللاعب بالعودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق فوراً، مؤكداً أن عقده لايزال سارياً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وأن الإدارة بدأت اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد واللوائح الداخلية، مع احتفاظها بكل حقوق النادي.

. الزمالك طلب الحصول على 6 ملايين دولار، على أن يتم سداد المبلغ دفعة واحدة.