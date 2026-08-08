سلمى المري تحطم الرقم الوطني للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى بأميركا

نجحت البطلة سلمى هيثم المري في تحطيم الرقم الوطني لمسابقة رمي المطرقة للشابات " 58.12 متراً"، مسجلة 58.96 متراً خلال تصفيات بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاماً "أوريغون 2026"، المقامة حالياً في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية راشد ناصر آل علي أن البطلة سلمى المري قدمت مستوى تنافسياً لافتاً أمام نخبة لاعبات العالم، ونجحت بتحقيق رقم جديد يعكس التطور الكبير في مستواها وقدراتها الفنية.

وأضاف أن المري اختتمت التصفيات في المركز الثالث عشر عالمياً ضمن 22 لاعبة، متفوقة على لاعبات من منتخبات صاحبة حضور بارز في مسابقات الرمي، من بينها بولندا والدنمارك وإسبانيا، بفارق مركز واحد فقط عن التأهل إلى النهائي.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في أرقام اللاعبة يعزز مكانتها كإحدى أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة في مسابقات الرمي، بعدما سبق لها أن سجلت 49.02 متراً في سلوفينيا العام الماضي، محطمة الرقم الوطني السابق البالغ 44.60 متراً على مستوى الناشئات والشابات والسيدات، قبل أن ترفع رقمها إلى 58.96 متراً في بطولة العالم.

وقال إن الوصول لهذا الرقم في بطولة العالم، وأمام نخبة اللاعبات من مختلف القارات، يمثل مؤشراً مهماً على قدراتها وإمكاناتها المستقبلية، خصوصاً أنها لا تزال في فئة الشابات، وأمامها مساحة كبيرة للتطور والمنافسة على المراكز المتقدمة عالمياً.

من جهة أخرى، نوه آل علي إلى تأهل العداء سليمان عبد الرحمن إلى نصف نهائي سباق 400 متر محرزاً المركز الثالث في التصفيات بزمن قدره 46.68 ثانية، قبل أن يقدم أداءً أقوى في نصف النهائي ويسجل 46.27 ثانية محتلاً المركز الرابع في مجموعته، ليفقد فرصة بلوغ النهائي بفارق ضئيل.

وقال إن النتائج والمستويات المميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني أمام الأفضل عالمياً تمثل مؤشراً إيجابياً على تطور ألعاب القوى الإماراتية، وتؤكد أن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد في الطريق الصحيح لبناء جيل جديد من أبطال المستقبل.