المالي دومبيا ثامن صفقات الشارقة استعداداً للموسم الجديد

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم تعاقدها مع المهاجم المالي شيخنا دومبيا لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من شباب الأهلي، في إطار دعم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد دومبيا الصفقة الثامنة للشارقة استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعاقد النادي أخيراً مع سبعة لاعبين، هم البرازيلي ليو أزيفيدو قادماً من نادي تورينسي البرتغالي، ومهاجم العين السابق التوغولي لابا كودجو، ولاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيليان جوليمار جونيور وآغنير مورا، والمدافع الكونغولي شالرز بيكل، والمصري عبدالكريم مصطفى، قادماً من الإسماعيلي المصري، بعقد لمدة موسمين، ضمن فئة اللاعب المقيم.

وقال نادي الشارقة عبر حسابه على منصة «إكس»: «الشارقة يعزز مقدمته الهجومية ويتعاقد مع المالي شيخنا دومبيا لمدة ثلاثة مواسم. مرحباً بك في قلعة الملك».