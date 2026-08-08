البطائح يتمسك بحقوقه القانونية بعد تصريحات منسوبة للاعب ألفارو

أعلن نادي البطائح لكرة القدم تمسكه بكامل حقوقه القانونية والتعاقدية، على خلفية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تصريحات منسوبة إلى لاعبه ألفارو دي أوليفيرا فيليسيسيمو، أشار فيها إلى إنهاء أو فسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن أي تصريح يصدر بصورة أحادية الجانب يخالف الالتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين، ويُعد مخالفة صريحة لأحكام العقد والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح البطائح أنه يحتفظ بكامل حقوقه القانونية، مؤكداً عزمه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لحماية حقوقه التعاقدية، والمطالبة بكافة التعويضات المستحقة عن الأضرار التي ترتبت وستترتب على هذه التصرفات، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.