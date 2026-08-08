الوصل.. عملية بناء شاملة لاستعادة بريق «الذهب»

يدخل الوصل الموسم الجديد بطموح استعادة حضوره على منصات التتويج، بعدما أجرى عملية إعادة بناء شاملة على مستوى قائمته، وعزز صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، إلى جانب برنامج إعداد خارجي مكثف في هولندا، استعداداً لانطلاق مشواره بمواجهة يونايتد في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ويخوض «الإمبراطور» موسماً حافلاً بالتحديات، في ظل مشاركته في أربع بطولات، هي: دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس رابطة المحترفين، إلى جانب عودته إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما سيكون مرشحاً للمشاركة في كأس التحدي ضمن منافسات كأس السوبر الإماراتي القطري، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي، ما يفرض على الفريق الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية طوال الموسم، في ظل ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات المحلية والقارية.

وتتجه الأنظار إلى قدرة الوصل على استثمار التغييرات التي شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما عملت الإدارة على تدعيم الفريق بعناصر جديدة، مع الحفاظ على القوام الأساسي، بما يمنح الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خيارات أوسع لتحقيق التوازن بين المنافسة المحلية والاستحقاقات الآسيوية.

7 صفقات جديدة

شهدت فترة الانتقالات الصيفية تحركات نشطة داخل نادي الوصل، بعد أن تعاقد مع سبعة لاعبين، هم: لياندرو سباداسيو، ويحيى نادر، وساشا إيكوفيتش، وعبدالرحمن العامري، ورضوان بوبولا، ويان لاهونا، ولوكاس سوزا، في إطار خطة تستهدف تعزيز مختلف المراكز، وإضافة عناصر قادرة على رفع جودة الفريق خلال الموسم الجديد.

وفي المقابل، غادر الفريق أربعة لاعبين، بعدما انتقل أداما ديالو إلى خورفكان على سبيل الإعارة، بينما ودّع النادي كلاً من نغوسيان جيان، ويوسف المهيري، وخالد علي، ضمن عملية إعادة تشكيل القائمة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

تحضيرات ناجحة

أنهى الوصل معسكره الخارجي في هولندا بحصيلة فنية إيجابية، بعدما خاض خمس مباريات ودية، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه خمسة أهداف، في أرقام تعكس التطور التدريجي للفريق خلال فترة الإعداد.

واستهل «الإمبراطور» مبارياته بالفوز على أوتريخت الهولندي (2-1)، قبل الخسارة أمام بيفيرين البلجيكي بهدف دون رد، ثم عاد إلى سكة الانتصارات بفوزه على دي تريفرز الهولندي (3-1)، واكتسح الشمال القطري (8-1)، قبل أن يختتم المعسكر بالتعادل (1-1) مع التعاون السعودي.

جاهزية متصاعدة

واستثمر الجهاز الفني فترة الإعداد للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، ومنح الصفقات الجديدة فرصة الاندماج مع المجموعة، إلى جانب تجربة أكثر من أسلوب تكتيكي، بما يضمن امتلاك الفريق حلولاً متنوعة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما كشفت المباريات الودية عن تنوع الحلول الهجومية داخل الفريق، في ظل تألق أكثر من لاعب في التسجيل وصناعة الفرص، وهو ما يمنح المدرب روي فيتوريا مؤشرات إيجابية قبل انطلاق الموسم، الذي ينتظر فيه الوصل تحديات محلية وقارية تتطلب الحفاظ على المستوى نفسه طوال الموسم.

وعاد «الإمبراطور» إلى دبي لوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته، قبل افتتاح مشواره في دوري المحترفين أمام يونايتد، على أمل ترجمة فترة الإعداد إلى انطلاقة قوية، تمهد لمواصلة المنافسة على مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية.