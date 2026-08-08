5 صفقات عربية تطرق باب دوري المحترفين للمرة الأولى

واصلت أندية دوري المحترفين رهانها على المواهب العربية، بعدما أبرمت خمس صفقات جديدة ستخوض تجربتها الأولى في الملاعب الإماراتية مع انطلاق الموسم الجديد، في خطوة تعكس استمرار الثقة باللاعب العربي وقدرته على تقديم الإضافة الفنية.

وجاءت تعاقدات الأندية متوازنة من الناحيتين الفنية والاستثمارية، إذ راوحت أعمار اللاعبين بين 21 و23 عاماً، وتم قيد أربعة منهم ضمن فئة «المقيم»، بما ينسجم مع توجه الأندية للاستثمار طويل الأمد، مقابل لاعب واحد جرى تسجيله ضمن فئة المحترفين لتدعيم الخط الدفاعي.

ويأتي هذا التوجه امتداداً للنجاحات التي حققها عدد من اللاعبين العرب في المواسم الماضية، ما شجع الأندية على مواصلة استقطاب المواهب الشابة القادرة على تعزيز مختلف المراكز، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في أكتوبر المقبل.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز الصفقات العربية الجديدة التي تستعد لتسجيل حضورها الأول في دوري المحترفين.

1- المصري عبدالكريم مصطفى

راهن الشارقة على الموهبة المصرية عبدالكريم مصطفى (23 عاماً)، بعدما تعاقد معه قادماً من الإسماعيلي بعقد يمتد حتى صيف 2028، ليُقيد ضمن فئة «المقيم»، ويعزز مركز الظهير الأيسر في صفوف «الملك» خلال موسم المحترفين الجديد.

وخاض عبدالكريم مصطفى 35 مباراة رسمية مع الإسماعيلي في الموسم الماضي، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع ثلاثة، ليقدم أرقاماً هجومية لافتة رغم مركزه الدفاعي، ما دفع الشارقة للتعاقد معه.

2- التونسي أمــان الله مجاهد

عزز الوحدة صفوفه بالنجم التونسي أمان الله مجاهد (23 عاماً)، بعدما ضمه لمدة ثلاثة مواسم ضمن فئة «المقيم»، قادماً من نادي مستقبل سليمان التونسي.

ويعد مجاهد أحد خريجي أكاديمية الترجي الرياضي، ويمتاز بقدرات دفاعية جيدة، إلى جانب نزعته الهجومية، وسرعته، وإجادته التسديد من خارج منطقة الجزاء، ما يجعله خياراً مهماً في مركز الظهير الأيسر في الوحدة الساعي في الموسم الجديد إلى الاستفادة من التغييرات الفنية للمنافسة على الألقاب.

3- التونسي آدم بن فجرية

يخوض اللاعب التونسي آدم بن فجرية (23 عاماً) أول تجربة احترافية خارج بلاده، بعد انضمامه إلى الظفرة وقيده في سجلات اتحاد كرة القدم ضمن فئة «المقيم».

ويعد آدم بن فجرية من خريجي الفئات السنية في النجم الساحلي أحد أندية المقدمة في تونس، وخاض تجارب محلية عدة على سبيل الإعارة، قبل أن يتألق مع التقدم في مسيرته الرياضية، ويجذب أنظار الأندية بوصفه أحد المواهب التونسية الصاعدة الراغبة في إثبات قدراتها الفنية، والسطوع في دوري المحترفين.

4- المغربي سعد فريد

أبرم حتا، العائد إلى دوري المحترفين، صفقة التعاقد مع المغربي سعد فريد (21 عاماً) في انتقال حر، تمهيداً لقيده ضمن فئة «المقيم».

ويعد اللاعب من خريجي أكاديمية الرجاء المغربي، وتدرج في مختلف فئاته السنية حتى الفريق الرديف، كما سبق له تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاماً. ويتميز بإجادته اللعب في مركز الظهير، إلى جانب قدرته على أداء أدوار دفاعية متعددة.

5- اللبناني محمد الحسيني

دعم حتا خطه الدفاعي بالتعاقد مع الدولي اللبناني محمد الحسيني (23 عاماً) في صفقة انتقال حر، قادماً من بورنيو إف سي ساماريندا الإندونيسي. ويمتلك الحسيني خبرة احترافية متنوعة، بعدما تدرج في الفئات السنية لنادي العهد اللبناني وصولاً إلى الفريق الأول، ولعب معاراً لشباب البرج والصفاء، قبل أن يخوض تجارب خارجية مع النجمة البحريني، والقوة الجوية العراقي، ثم بورنيو الإندونيسي، ليبدأ الآن أولى محطاته في الكرة الإماراتية.