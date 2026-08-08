المنتخب يفتتح «خليجي 27» أمام اليمن ثم البحرين وقطر

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات بطولة «خليجي 27»، المقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر المقبلين.

ويستهل المنتخب الوطني، الموجود ضمن المجموعة الثانية، مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليمن، الخميس 24 سبتمبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات، قبل أن يلتقي في مباراته الثانية منتخب البحرين، الأحد 27 سبتمبر على استاد الأمير عبدالله الفيصل، عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويختتم «الأبيض» مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب قطر، الأربعاء 30 سبتمبر، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتشهد منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة، في 23 سبتمبر، مباراتين ضمن المجموعة الأولى، تجمع الأولى منتخبي العراق وعُمان على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فيما يلتقي في الثانية منتخبا السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي السبت الثالث من أكتوبر، على أن يتم تحديد ملعبيهما لاحقاً، فيما تقام المباراة النهائية الثلاثاء السادس من أكتوبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.