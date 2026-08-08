درّاج فريق الإمارات أوليفيرا ينتزع القميص الأصفر في البرتغال

انتزع نجم فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدراجات الهوائية، البرتغالي روي أوليفيرا، صدارة الترتيب العام لطواف البرتغال، بعدما أنهى المرحلة الأولى أول من أمس في المركز الرابع، ليرتدي القميص الأصفر.

وجاء انتقال صدارة السباق إلى أوليفيرا عقب تصدر زميله الدنماركي يوليوس يوهانسن للترتيب العام، إثر فوزه بالمرحلة التمهيدية، ليواصل فريق الإمارات فرض سيطرته على مجريات السباق البرتغالي.

وشهدت المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة 157.1 كيلومتراً بين لورينيا وسينترا، أداءً جماعياً قوياً من فريق الإمارات الذي تولى قيادة المجموعة الرئيسة معظم فترات السباق، بهدف تهيئة الفرصة لأوليفيرا للمنافسة على الفوز في الختام. ورغم نجاح عدد من الدراجين في الهجوم خلال الكيلومتر الأخير، فإن البرتغالي فرانسيسكو كامبوس، دراج فريق تافيرا - كريديتو أغريكولا، تمكن من انتزاع الفوز بالمرحلة، متقدماً على الإسباني دانييل كافيا، فيما جاء البرتغالي كارلوس ميجيل سالغيرو ثالثاً، وحل أوليفيرا رابعاً بفارق ثانيتين.