منطقة المشجعين ومتجر رابطة المحترفين.. تجربة استثنائية تسبق تتويج نجوم الموسم

فتحت رابطة المحترفين الإماراتية، تزامناً مع الاستعدادات النهائية لحفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2025-2026، أبواب منطقة المشجعين ومتجر الرابطة أمام الجماهير وزوار فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، أمس وحتى بعد غدٍ، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وإلى العاشرة مساءً، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للحفل السنوي الذي يقام بعد غدٍ، في خطوة تهدف إلى إثراء تجربة الجماهير، وإضفاء أجواء احتفالية تواكب الحدث الأبرز في ختام الموسم الرياضي.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «تمثل منطقة المشجعين وجهة متكاملة لعشاق كرة القدم الإماراتية، إذ تتيح للزوار تجربة تفاعلية مميزة تجمع بين المتعة والترفيه، وتمنحهم فرصة معايشة أجواء مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية عن قرب، في إطار حرص الرابطة على تعزيز التواصل مع الجماهير، وتقديم تجربة مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية، وتثري تجربة الزوار خارج المستطيل الأخضر».

وأضاف: «كما يضم متجر رابطة المحترفين الإماراتية تشكيلة متنوعة من المنتجات الرسمية، تشمل قمصان الأندية المشاركة في مسابقات الرابطة، والمنتجات التذكارية التي تحمل شعارات الأندية، والدروع المصغرة الخاصة بالبطولات، إلى جانب العديد من الهدايا التذكارية والمقتنيات المميزة التي تمنح الجماهير فرصة الاحتفاظ بذكريات استثنائية لناديهم المفضل، واقتناء منتجات تعكس شغفهم بكرة القدم الإماراتية».

وتابع: «تأتي هذه المبادرة ضمن الفعاليات المصاحبة لحفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، الذي يعد الحدث الأبرز في ختام الموسم الرياضي، ويحتفي بأصحاب الإنجازات الاستثنائية، في أمسية سنوية تعكس المكانة المتنامية لكرة القدم الإماراتية، وتؤكد حرص الرابطة على تقديم تجربة متكاملة للجماهير، تجمع بين الاحتفاء بالنجوم وإتاحة أنشطة تفاعلية وترفيهية تثري أجواء الحدث».

ودعت رابطة المحترفين الإماراتية الجماهير وزوار فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال إلى زيارة منطقة المشجعين ومتجر الرابطة، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المصاحبة، واقتناء المنتجات الرسمية، والتقاط الصور التذكارية، في تجربة تعكس شغف كرة القدم الإماراتية، وتواكب أجواء حفل الجوائز السنوي، الذي يجمع نخبة نجوم اللعبة في ليلة يحتفي فيها الموسم بأبطاله ومبدعيه.

ويشهد حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، الذي يقدمه الإعلاميان يعقوب السعدي وخالد جاسم، حضور نخبة من الشخصيات الرياضية والمسؤولين، ونجوم كرة القدم الإماراتية، وممثلي الأندية، والشركاء الاستراتيجيين، والقنوات التلفزيونية، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية، إلى جانب الصحافيين، في أجواء تجمع بين التكريم والإبداع والعروض البصرية الحديثة.

كما يشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة التصويت، التي تشمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، إلى جانب جائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.

ويتضمن الحفل أيضاً تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصاءات، التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري المحترفين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

ويشهد الحفل كذلك تكريم الفائزين بجوائز فئة المعايير، التي تضم جائزة الحضور الجماهيري، وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف، في احتفالية تجسّد قيم التميز والإنجاز، وتكرم اللاعبين والمدربين والأندية والشركاء الذين أسهموا في نجاح الموسم الرياضي 2025-2026.

. منطقة المشجعين ومتجر الرابطة مفتوح أمام الزوار يومياً من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء.