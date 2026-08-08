«سوفيرينتي» يتحدى بطل كأس دبي العالمي في قمة «ويتني ستيكس»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية إلى مضمار ساراتوغا الأميركي العريق، حيث يواجه المهر «سوفيرينتي»، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب بيل موت، بطل «كأس دبي العالمي»، المهر الأميركي «ماغنيتيود»، بإشراف المدرب ستيف أسموسين، في سباق «ويتني ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى (جروب 1) لمسافة 1800 متر على المضمار الرملي.

ويعود «سوفيرينتي» إلى مضمار ساراتوغا، الذي حقق عليه ثلاثة انتصارات العام الماضي، بعدما توج بلقب «بلمونت ستيكس» للفئة الأولى، ثم أحرز لقب «جيم داندي ستيكس» للفئة الثانية، قبل أن يختتم موسمه بانتصار كاسح في «ترافيرز ستيكس» للفئة الأولى. كما شهد العام الماضي إهداء «سوفيرينتي» فريق «غودولفين» أول لقب في تاريخه بسباق «كنتاكي ديربي» الأميركي، ما أسهم في تتويجه بجائزة أفضل جواد في أميركا الشمالية ضمن جوائز «إكليبس».

وغاب «سوفيرينتي» عن المشاركة في «بريدرز كب كلاسيك» في نوفمبر الماضي بسبب إصابته بالحمى، قبل أن يستهل موسمه الحالي بحلوله وصيفاً في «أوكلاون هانديكاب» للفئة الثانية في أبريل، ثم جاء ثالثاً في «ستيفن فوستر ستيكس» للفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار «شرشل داونز» أواخر يونيو الماضي.

في المقابل، يدخل «ماغنيتيود» السباق بطموح تحقيق فوزه الخامس توالياً في سباقات الفئة الأولى، منذ تتويجه في مارس الماضي بلقب «كأس دبي العالمي».

ولن تقتصر المنافسة على الجوادين، إذ يضم السباق مجموعة قوية من خيول المضامير الرملية، تتقدمها الفرس الأميركية «نايتروجين»، بإشراف المدرب مارك كاسي، القادمة من الفوز في يونيو الماضي بسباق «أوجدن فيبس ستيكس» للفئة الأولى على المضمار والمسافة نفسيهما.

كما يدفع المدرب بيل موت بالجواد المتطور «بايزا»، العائد لمؤسسة «سي آر كيه ستيبل»، والذي يدخل السباق بحثاً عن رد اعتباره، بعدما حل وصيفاً خلف «ماغنيتيود» في «ستيفن فوستر ستيكس» خلال يونيو الماضي.

وقال مدير إنتاج الخيول في «غودولفين» بأميركا، مايكل باناهان، إن المدرب بيل موت راضٍ عن استعدادات «سوفيرينتي» لخوض «ويتني ستيكس»، مشيراً إلى أن الأداء المتواضع للجواد في «ستيفن فوستر ستيكس» كان مخيباً للآمال، بسبب عدم ملاءمة الأرضية الموحلة له، ما حرمه من تقديم مستواه المعتاد.

وأضاف: «يواجه (سوفيرينتي) نخبة من الجياد الأكبر سناً، إلى جانب الفرس القوية (نايتروجين)، كما يحمل بطل كأس دبي العالمي (ماغنيتيود) لقب أفضل جواد أكبر سناً لايزال في التدريب، ويسعى إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي».

وتابع: «سيحتاج (سوفيرينتي) إلى استعادة مستواه الذي قدمه العام الماضي إذا أراد التفوق على ما يمكن اعتباره أقوى مجموعة من الخيول اجتمعت في سباق بالولايات المتحدة هذا العام، لكننا متفائلون بقدرته على إثبات عودته إلى القمة».

. «سوفيرينتي» حقق 3 انتصارات على مضمار «ساراتوغا» العام الماضي.

. «سوفيرينتي» بشعار «غودولفين» يواجه المهر الأميركي «ماغنيتيود».