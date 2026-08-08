دبا الحصن يحتفي بتأهل منتخب شباب اليد إلى كأس العالم

احتفى نادي دبا الحصن بمنتخب الإمارات للشباب لكرة اليد، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا، وتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2027، في إنجاز يعكس التطور الذي تشهده كرة اليد الإماراتية على مستوى المنتخبات الوطنية.

وشهد الحفل حضور رئيس اتحاد كرة اليد، المهندس سعود صالح، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، الدكتور محمد أحمد المطوع، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة دبا الحصن لكرة القدم.