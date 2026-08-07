منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 62 ميدالية ببطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي

أحرز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، 5 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين، في منافسات الرجال لفئة الكبار اليوم في "مبادلة أرينا"، ضمن اليوم السابع من بطولة العالم للجوجيتسو 2026، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإمارات إلى 62 ميدالية.

وتقام بطولة العالم للجوجيتسو 2026 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

حضر المنافسات رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، ورئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بانايوتوس ثيودوربولوس، ورئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة كاريث براون، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يوسف عبدالله البطران، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة حميد محمد الكتبي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو فهد علي الشامسي.

وأقيمت نزالات اليوم بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني في أوزان تحت 56 و62 و69 و77 كجم، واتسمت بسرعة إيقاعها وتعدد تحولاتها، ما تطلب تركيزاً عالياً وقدرة على التعامل مع تغير مجريات النزال خلال وقت قصير، بينما تتواصل غدا مشاركة المنتخب الوطني في منافسات الرجال لفئة الكبار، تحت 85 و 94 وفوق 94 كجم.

وتصدر نهائيان إماراتيان المشهد تحت 56 و62 كجم، ليضمن المنتخب الوطني الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في كلا الوزنين، حيث توّج راشد الشحي بذهبية تحت 56 كجم، وعمر السويدي بالفضية، بينما أحرز محمد الكتبي ذهبية تحت 62 كجم، وحصل خالد الشحي على الفضية، كما توج عمر الفضلي بذهبية تحت 69 كجم.

وقال فهد علي الشامسي، إن وصول لاعبَين من المنتخب الوطني إلى نهائي وزن واحد دلالة تتجاوز الميداليتين، إذ يعكس عمق القاعدة التنافسية وقدرة منظومة المنتخبات على تجهيز أكثر من لاعب للمنافسة عالمياً ضمن الفئة نفسها، ما يسهم في رفع مستوى اللاعبين، وتمنح الجهاز الفني خيارات أوسع، وتؤكد أن الإنجازات تستند إلى منظومة متكاملة قادرة على رفد المنتخب باستمرار بلاعبين مؤهلين لأصعب الاستحقاقات.

وأضاف: "تتميز منافسات الأوزان الخفيفة بسرعة كبيرة وهامش محدود للخطأ، لذلك تكتسب قدرة اللاعب على التحكم في نسق المواجهة والمحافظة على هدوئه أهمية حاسمة.. وأظهر لاعبونا اليوم نضجاً واضحاً في التعامل مع هذه التفاصيل، وهو جانب مهم سنواصل البناء عليه خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح عمر الفضلي لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الذهبية، إن الفوز جاء بعد نزالات صعبة أمام نخبة من اللاعبين العالميين، معربا عن تقديره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على ما يوفره من دعم متكامل، يشمل الكوادر التدريبية والمعسكرات وبرامج الإعداد، لبلوغ أفضل المستويات، تحقيق الإنجازات باسم دولة الإمارات.

وأشار محمد الكتبي لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الذهبية، إلى أن هدفهم من المشاركة في جميع البطولات هو تحقيق الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات عالياً، موضحا أن خوض النزال النهائي أمام اللاعب خالد الشحي يعكس المستوى المتقدم للاعبي المنتخب الوطني، والطموح إلى حصد المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.