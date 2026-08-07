مواعيد مباريات منتخب الإمارات في «خليجي 27»

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات بطولة «خليجي 27»، المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

ويستهل منتخب الإمارات، الموجود ضمن المجموعة الثانية، مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليمن يوم الخميس 24 سبتمبر على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات، قبل أن يلتقي في مباراته الثانية منتخب البحرين يوم الأحد 27 سبتمبر على استاد الأمير عبد الله الفيصل، عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويختتم «الأبيض» مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب قطر يوم الأربعاء 30 سبتمبر، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتشهد منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة، يوم 23 سبتمبر، مباراتين ضمن المجموعة الأولى، تجمع الأولى منتخبي العراق وعُمان، فيما يلتقي في الثانية منتخبا السعودية والكويت.