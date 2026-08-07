ويليان روشا: ارتباطي بالإمارات يتجاوز كرة القدم

أعرب لاعب نادي الجزيرة، ويليان روشا، عن سعادته الكبيرة بحصوله على الجنسية الإماراتية، وعدم تسجيله كلاعب أجنبي مع «فخر أبوظبي»، مؤكداً أن هذه الخطوة تُمثّل لحظة استثنائية في مسيرته الشخصية والاحترافية، وتعكس حجم ارتباطه بالدولة التي احتضنته منذ وصوله إليها والذي يتجاوز كرة القدم، على حد وصفه.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إنه منذ اليوم الأول لقدومه إلى الإمارات شعر بأنه في وطنه، بعدما استُقبل بأفضل طريقة ممكنة، مشيراً إلى أن ما وجده من احترام وتقدير، إلى جانب استقرار عائلته وسعادتها، جعله يشعر بانتماء حقيقي للمجتمع الإماراتي.

وأضاف: «أنا سعيد جداً بالحصول على الجنسية، وكانت هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لي، أكنّ احتراماً كبيراً لهذا البلد وتاريخه وثقافته، إنه مصدر فخر كبير لي أن أقول إنني مواطن في دولة الإمارات، لقد حظيتُ أنا وعائلتي بترحيب رائع، ونحن سعداء جداً بإتاحة الفرصة لنا لخوض هذه التجربة الفريدة».

وعن تقييمه لمشوار الجزيرة، في الموسم الماضي، اعترف المدافع البرازيلي بأن الفريق لم يحقق الأهداف التي كان يتطلع إليها، مؤكداً في الوقت نفسه، أن التجربة كانت مفيدة، وستُشكّل دافعاً لتقديم مستويات أفضل خلال الموسم المقبل.

وقال: «الموسم الماضي لم ينتهِ بالطريقة التي أردناها، لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل، وكنا نريد تقديم الأفضل، وكانت لدينا القدرة على تحقيق نتائج أفضل، ونحن نتحمل المسؤولية عن ذلك. ومع ذلك، فإن الموسم الماضي لم يكن خالياً من الفائدة، وسنتعلم منه دروساً مهمة لنأخذها معنا إلى الموسم الجديد».

وأكد روشا أن جميع عناصر الفريق يدركون أهمية المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد التغييرات التي شهدتها صفوف الجزيرة، سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى كتابة صفحة جديدة، والمنافسة بقوة في مختلف البطولات.

وأوضح: «علينا دخول الموسم الجديد بكل جدية، وبثلاثة أضعاف الرغبة في تحقيق نجاح كبير، لقد وصل لاعبون جدد، ولدينا مدرب جديد، وهناك حالة كبيرة من الحماس والتحفيز بين جميع أفراد الفريق».

وأضاف: «نعلم أن هناك فِرَقاً بارزة ستُعدّ من المرشحين المفضلين، لكننا نؤمن أيضاً بأن لدينا ما نقدمه، ونريد أن نثبت أن لدينا الجودة الكافية للمنافسة».

وواصل تصريحاته بتأكيد أن الجزيرة لا يضع سقفاً محدداً لطموحاته في الوقت الحالي، وإنما يركز على التطور المستمر والعمل اليومي، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، وتحقيق نتائج تليق باسم النادي وجماهيره.

واختتم: «لا نريد تحديد أهداف معينة، بل ينصب تركيزنا على التحسن يومياً والمنافسة في كل البطولات التي نخوضها، لدينا جميعاً شعور قوي بأن هذا قد يكون موسماً رائعاً لنا».

يُذكر أن نادي الجزيرة أكمل إجراءات قيد ويليان روشا في قائمته للموسم الجديد، بصفته لاعباً مواطناً، وذلك وفقاً لما أظهره الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، بعد حصول المدافع البرازيلي على الجنسية الإماراتية، في خطوة تمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في خيارات تسجيل اللاعبين، خصوصاً في قائمة الأجانب، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بجميع بطولاته.

ويُعدّ روشا من أبرز المدافعين الذين انضموا إلى الجزيرة في الموسم الماضي، بعدما انتقل إلى «فخر أبوظبي» قادماً من نادي سسكا موسكو الروسي، بعقد يمتد لموسمين، بعد تجارب سابقة في البرازيل والبرتغال وروسيا.

وثبّت اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، أقدامه سريعاً داخل التشكيلة الأساسية، إذ شارك في 25 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 2165 دقيقة، وصنع هدفاً واحداً، بينما كان عنصراً أساسياً في الخط الخلفي للفريق، بفضل قوته في الالتحامات والكرات الهوائية، كما أسهم في خروج الجزيرة بشباك نظيفة في خمس مباريات بالدوري، ليصبح إحدى الركائز الدفاعية التي يُعوّل عليها النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويليان روشا:

. حظيتُ وعائلتي بترحيب رائع، ونحن سعداء جداً بإتاحة الفرصة لنا لخوض هذه التجربة الفريدة.

. أُكنّ احتراماً كبيراً لهذا البلد وتاريخه وثقافته، إنه مصدر فخر كبير بأن أقول إنني لاعب مواطن.