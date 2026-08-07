سفيان رحيمي: «الزعيم» سيبني على ما قدمه في الموسم الماضي

أكد مهاجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، أن الفريق يسعى إلى الاستفادة من إيجابيات الموسم الماضي والبناء عليها في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن المعسكر الخارجي المقام حالياً في إسبانيا يشهد جدية كبيرة من اللاعبين، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقال رحيمي في تصريحات صحافية: «الأجواء جيدة والجميع يتعامل مع الحصص التدريبية والمباريات الودية بجدية كبيرة، سنواصل البناء على ما قدمناه في الموسم الماضي، ونتمنى أن نسعد جماهير الفريق في نهاية الموسم».

وكان العين قد خسر رابعة مبارياته الودية أمام تولوز الفرنسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، في إسبانيا.

وعلق الدولي المغربي على الخسارة أمام تولوز قائلاً: «رغم النتيجة، فإن الفريق قدم مباراة جيدة تأتي ضمن إطار الاستعدادات، ونتطلع إلى الظهور بصورة أفضل في المباراة الأخيرة مع أوساسونا الإسباني».

وأضاف: «مرحلة الإعداد تمثل فرصة للتعارف والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، إلى جانب التعرف أكثر إلى أفكار المدرب، خصوصاً بالنسبة للعناصر الجديدة، وبشكل عام هناك مؤشرات إيجابية في التحضيرات، وهذه المباراة كانت الودية الرابعة وساعدتنا على رفع درجة الجاهزية والاستعداد للدوري».

ويختتم العين برنامجه الإعدادي بمواجهة أوساسونا الإسباني غداً، على أن تعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي مباشرة.

وتمنح مواجهة أوساسونا فرصة للجهاز الفني لتكوين صورة أكثر اكتمالاً عن جاهزية اللاعبين، لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات، وحسم الملامح النهائية للتشكيلة والأسلوب اللذين سيعتمد عليهما الفريق مع انطلاق الموسم الجديد.