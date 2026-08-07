فريق دبي لكرة السلة يتعاقد مع نجم برشلونة شينغيليا

أعلن فريق دبي لكرة السلة التعاقد مع الجورجي، تورنيكي شينغيليا، أحد أبرز نجوم الخط الأمامي في كرة السلة الأوروبية، في خطوة تعزز صفوف الفريق استعداداً لموسم 2026-2027.

وينضم شينغيليا إلى دبي لكرة السلة قادماً من برشلونة، بعد موسم مميز مع النادي الإسباني، حاملاً معه أكثر من عقد من الخبرة في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الاحترافية.

وذكر فريق دبي لكرة السلة، في بيان، أمس، أن «شينغيليا يصل إلى دبي بعد موسم 2025-2026 مع برشلونة، حيث شارك في 34 مباراة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، مسجلاً متوسط 12.4 نقطة و4.6 متابعات في المباراة الواحدة، كما خاض 40 مباراة في الدوري الإسباني لكرة السلة، سجل خلالها متوسط 11.2 نقطة في المباراة، وأسهم في قيادة برشلونة إلى نهائي البطولة».

وأوضح: «يبلغ طول اللاعب شينغيليا 2.06 متر، ويُعد أحد أبرز لاعبي الارتكاز المتقدم في كرة السلة الأوروبية، بفضل قوته البدنية، وتنوع أدواره داخل الملعب، وقدرته على القيادة، إلى جانب مهاراته في التسجيل والمتابعة وصناعة اللعب».