فريق أبوظبي للشراع الحديث يشارك في كأس سارافوفو

يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث في بطولة كأس سارافوفو للشراع، المقررة في بلغاريا، خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 50 بحاراً في فئة «ILCA 4»، يمثلون عدداً من الأندية البلغارية والتركية.

وتهدف المشاركة إلى رفع مستوى جاهزية البحارة، وتعزيز خبراتهم الفنية من خلال التدريبات المشتركة مع بحاري الأندية البلغارية والتركية.

ويتضمن برنامج المعسكر حصصاً تدريبية مكثفة، ومنافسات تجريبية مع الفرق المشاركة، قبل خوض سباقات كأس سارافوفو، بما يسهم في تطوير مهارات البحارة في التعامل مع الظروف المناخية والبحرية المختلفة، ورفع مستوى الأداء قبل الاستحقاقات المقبلة، وقال مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، في تصريحات صحافية: «إن المعسكر والمشاركة في البطولة يأتيان ضمن خطة الأكاديمية لتطوير قدرات البحارة الشباب، ومنحهم فرصاً أكبر للاحتكاك بمدارس مختلفة في رياضة الشراع الحديث»، وأوضح أن «البطولة محطة مهمة لتقييم المستوى الفني والبدني للبحارة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الرياح القوية والأمواج المرتفعة».

ويترأس بعثة الفريق أحمد المرزوقي، فيما يتولى باتريك لوتومسكي مهمة التدريب، وتضم قائمة البحارة المشاركين في فئة «ILCA 4» كلاً من سيف الزعابي، وعبدالرحمن البحري، وراشد الظاهري، وسلطان إبراهيم، وجاسم محمد جاسم، وسيمون هريستوف.