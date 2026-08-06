مريم كريم تتصدر الترتيب العام في بطولة العالم بأميركا وتتأهل إلى نصف نهائي 400 متر

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأهل العداءة مريم كريم إلى نصف نهائي سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم تحت 20 عاماً (أوريغون 2026)، في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، بعد تصدرها تصفيات المجموعة الثالثة اليوم لفئة السيدات.

وتفوقت كريم المتوجة بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18عاماً في فئة السيدات 2025، على الألمانية ريبيكا فايرله صاحبة المركز الثاني، والرومانية ألكسندرا شتيفانيا الثالثة في الترتيب.

وأكد الاتحاد أن العداءة كريم أظهرت مستوى تنافسياً مميزاً في تخطي الحواجز، وتوزيع جهدها أثناء السباق، وتقدمت بخطى ثابتة وواثقة لتصدر التصفيات برقم عالمي، واقترابها من المنافسة على إحدى الميداليات، مشيراً إلى منافسات نصف النهائي ستقام الأحد المقبل.