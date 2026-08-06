بطلات الإمارات يحصدن 5 ميداليات في بطولة العالم للجوجيتسو

أحرزت لاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو، خمس ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين، خلال منافسات السيدات في فئة الكبار، التي أقيمت اليوم الخميس في مبادلة أرينا في أبوظبي، ضمن اليوم السادس من بطولة العالم للجوجيتسو 2026، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمنتخب الوطني إلى 57 ميدالية.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وشهدت منافسات السيدات نزالات قوية منذ الأدوار الأولى، في ظل تقارب المستويات وارتفاع النسق الفني، وتمكنت لاعبات المنتخب الوطني من تثبيت حضورهن في الأدوار الحاسمة، والوصول إلى منصات التتويج في عدد من الأوزان.

وتوجت بالميداليات الذهبية كل من أسماء الحوسني في وزن تحت 52 كجم، وبلقيس الهاشمي في وزن تحت 48 كجم، وشما الكلباني في وزن تحت 63 كجم، فيما أحرزت الميداليات الفضية كل من مريم آل علي في وزن تحت 45 كجم، والعنود الحربي في وزن تحت 48 كجم.

وقالت وكيل الوزارة المساعد للتمكين ورعاية أصحاب الهمم في وزارة الأسرة حصة تهلك: «تعكس استضافة هذه البطولة العالمية المكانة التي تحظى بها الرياضة في مسيرة التنمية المجتمعية، ودورها في بناء أجيال تتمتع بالصحة والثقة والانضباط. ولا تقتصر قيمة هذه البطولات على المنافسة وحصد الميداليات، بل تقدم لأبنائنا وبناتنا نماذج ملهمة تجسد أثر الالتزام والمثابرة والعمل الجاد، وتشجعهم على اكتشاف قدراتهم وجعل الرياضة جزءاً من حياتهم اليومية».

وأضافت: «تؤدي الأسرة دوراً محورياً في احتضان ميول الأبناء وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على الإسهام بإيجابية في مجتمعها. وتجسد البطولة رؤية دولة الإمارات التي تضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية، وتحرص على توفير بيئة داعمة تمكّن الجميع من تحقيق إمكاناتهم والارتقاء بجودة حياتهم».

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يوسف عبدالله البطران: «قدمت لاعبات المنتخب الوطني اليوم أداءً يعكس المكانة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو النسائية في دولة الإمارات، ونجحن في فرض حضورهن خلال نزالات شهدت مستويات فنية عالية ومنافسة قوية. وتحمل هذه الميداليات أهمية خاصة لأنها تحققت في فئة الكبار أمام مجموعة من أبرز اللاعبات على الساحة الدولية».

وأضاف: «نعتز بما أظهرته لاعباتنا من إصرار وثبات طوال المنافسات، ونتطلع إلى أن تشكل هذه الحصيلة دافعاً لمواصلة التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات. ولا يتوقف طموحنا عند نتائج اليوم، بل يمتد إلى ترسيخ حضور الإمارات في منافسات السيدات على مستوى العالم».

وقالت شما الكلباني: «خضت اليوم ثلاث نزالات صعبة، لكنني تمكنت، بفضل الله، من الفوز بها جميعاً. واصلنا التدريب دون توقف منذ مشاركتنا في بطولة آسيا قبل أسبوعين، وكان هدفنا الحفاظ على جاهزيتنا والوصول إلى بطولة العالم بأفضل مستوى ممكن. سعيدة بأن هذا العمل أثمر ميدالية ذهبية جديدة للمنتخب الوطني، ولا شك أن المنافسة على أرض الوطن وأمام جمهورنا منحتني دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لدي».

ومن جهتها، قالت أسماء الحوسني: «سعيدة بإحراز المركز الأول، وأهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى جميع الإماراتيين، وعائلتي وأصدقائي. يحمل الفوز على أرض الوطن طعماً خاصاً، ويمنحني دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات».

وتتواصل غداً الجمعة منافسات البطولة في مبادلة أرينا، بإقامة نزالات الرجال ضمن فئة الكبار، وسط تطلعات المنتخب الوطني إلى مواصلة حصد الميداليات وتعزيز رصيده.