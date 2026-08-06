طيران الإمارات وأرسنال يمددان شراكتهما حتى 2033

أعلنت طيران الإمارات ونادي أرسنال لكرة القدم، اليوم، تمديد شراكتهما طويلة الأمد، لتواصل بذلك مسيرتها التي انطلقت قبل أكثر من عقدين.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تواصل طيران الإمارات رعاية قميص الفريق وملابس التدريب، إلى جانب احتفاظها بحقوق تسمية استاد الإمارات وذلك حتى عام 2033.

وتعزز الاتفاقية بذلك أطول شراكة مستمرة لرعاية قميص فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفتح فصلاً جديداً في العلاقة الراسخة بين الناقلة والنادي.

وبدأت الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال في عام 2006، وواصلت نموها منذ ذلك الحين لتصبح إحدى الشراكات المميزة في كرة القدم العالمية. وقد واكبت الشراكة النادي طوال حقبة استاد الإمارات، وتطورت بالتوازي مع طموحاته، وأسهمت في توسيع الحضور العالمي للطرفين.

ويأتي تمديد الشراكة في مرحلة مهمة من تاريخ أرسنال، عقب تتويجه مؤخراً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبني الاتفاقية الجديدة على عدد من المبادرات التي شكلت محطات رئيسة في مسيرة الشراكة، وفي مقدمتها كأس الإمارات، التي تستضيف نخبة من فرق كرة القدم العالمية في استاد الإمارات كل صيف، ومبادرة "Global Gooners"، التي تمنح مشجعي أرسنال من مختلف أنحاء العالم فرصة زيارة شمال لندن وعيش تجربة النادي للمرة الأولى.

ويبدأ الفصل الجديد من الشراكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما يستضيف أرسنال فريق بوروسيا دورتموند في شمال لندن ضمن بطولة كأس الإمارات.

ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من الأنشطة التي تحتفي بأكثر من 20 عاماً من التاريخ المشترك، وتستشرف المرحلة المقبلة من مسيرة النادي والناقلة.

ويحضر رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك، الاحتفالات إلى جانب كبار مسؤولي نادي أرسنال.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن طيران الإمارات وأرسنال نجحا على مدى أكثر من عقدين في بناء شراكة راسخة تجاوزت حدود الرعاية التقليدية، واستندت إلى رؤية مشتركة وطموح متبادل للنمو والتأثير والوصول إلى جماهير أوسع حول العالم، وقد مكنتنا الشراكة من التواصل مع الملايين من مشجعي أرسنال عبر شبكة طيران الإمارات وخارجها، وتقديم تجارب نوعية عززت ارتباطهم بالنادي، وخلقت قيمة حقيقية للطرفين لم يكن من الممكن تحقيقها بالقدر نفسه بصورة منفردة.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال ريتشارد غارليك،، إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يشكل لحظة استثنائية نفخر بها جميعاً في أرسنال، وهو إنجاز يعود لكل من ينتمي إلى هذا النادي، وكانت طيران الإمارات شريكاً أساسياً في هذه المسيرة، إذ وقفت إلى جانبنا وشاركتنا المحطات الفارقة والتحديات والنجاحات التي صنعت تاريخ النادي خلال العقدين الماضيين.

وخلال الأسابيع المقبلة، تحتفل طيران الإمارات وأرسنال بمرور عشرين عاماً على انطلاق شراكتهما، من خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب الخاصة بالمشجعين، تستعيد أبرز الذكريات والمحطات التي صنعت حقبة استاد الإمارات، وتتطلع إلى المستقبل الذي سيواصل الطرفان بناءه معاً".