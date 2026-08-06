مدافع الجزيرة ويليان روشا لـ«الإمارات اليوم»: فخور بأن أقول إنني لاعب إماراتي

أعرب لاعب نادي الجزيرة، ويليان روشا، عن سعادته الكبيرة بحصوله على الجنسية الإماراتية، وعدم تسجيله كلاعب أجنبي مع «فخر أبوظبي»، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لحظة استثنائية في مسيرته الشخصية والاحترافية، وتعكس حجم ارتباطه بالدولة التي احتضنته منذ وصوله إليها.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إنه منذ اليوم الأول لقدومه إلى الإمارات شعر بأنه في وطنه، بعدما استُقبل بأفضل طريقة ممكنة، مشيراً إلى أن ما وجده من احترام وتقدير، إلى جانب استقرار عائلته وسعادتها، جعله يشعر بانتماء حقيقي للمجتمع الإماراتي.

وأضاف: «أنا سعيد جداً بالحصول على الجنسية. كانت هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لي. أكنّ احتراماً كبيراً لهذا البلد وتاريخه وثقافته. إنه مصدر فخر كبير لي أن أقول إنني مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد حظيت أنا وعائلتي بترحيب رائع، ونحن سعداء جداً بإتاحة الفرصة لنا لخوض هذه التجربة الفريدة».

وعن تقييمه لمشوار الجزيرة في الموسم الماضي، اعترف المدافع البرازيلي بأن الفريق لم يحقق الأهداف التي كان يتطلع إليها، مؤكداً في الوقت نفسه أن التجربة كانت مفيدة، وستشكل دافعاً لتقديم مستويات أفضل خلال الموسم المقبل.

وقال: «الموسم الماضي لم ينتهِ بالطريقة التي أردناها. لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل؛ كنا نريد تقديم الأفضل، وكانت لدينا القدرة على تحقيق نتائج أفضل. نحن نتحمل المسؤولية عن ذلك. ومع ذلك، فإن الموسم الماضي لم يكن خالياً من الفائدة، وسنتعلم منه دروساً مهمة لنأخذها معنا إلى الموسم الجديد».

وأكد روشا أن جميع عناصر الفريق يدركون أهمية المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد التغييرات التي شهدتها صفوف الجزيرة، سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى كتابة صفحة جديدة والمنافسة بقوة في مختلف البطولات.

وأوضح: «علينا دخول الموسم الجديد بكل جدية، وبثلاثة أضعاف الرغبة في تحقيق نجاح كبير. لقد وصل لاعبون جدد، ولدينا مدرب جديد، وهناك حالة كبيرة من الحماس والتحفيز بين جميع أفراد الفريق».

وأضاف: «نعلم أن هناك فرقاً بارزة ستُعدّ من المرشحين المفضلين، لكننا نؤمن أيضاً بأن لدينا ما نقدمه، ونريد أن نثبت أن لدينا الجودة الكافية للمنافسة».

وواصل تصريحاته بالتأكيد على أن الجزيرة لا يضع سقفاً محدداً لطموحاته في الوقت الحالي، وإنما يركز على التطور المستمر والعمل اليومي، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، وتحقيق نتائج تليق باسم النادي وجماهيره.

واختتم قائلاً: «لا نريد تحديد أهداف معينة، بل ينصب تركيزنا على التحسن يومياً والمنافسة في كل البطولات التي نخوضها. لدينا جميعاً شعور قوي بأن هذا قد يكون موسماً رائعاً لنا».