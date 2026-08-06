ودية بني ياس والظفرة.. اختبار أخير قبل انطلاق الموسم

يختبر بني ياس والظفرة جاهزيتهما لانطلاق الموسم الجديد، عندما يلتقيان ودياً، غداً، على استاد بني ياس، في مواجهة تجمع فريقين يستعدان للمنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم، قبل نحو أسبوع من انطلاق المنافسات الرسمية.

وتشكّل المباراة محطة مهمة في المرحلة الأخيرة من تحضيرات الفريقين، إذ يبحث كل طرف عن الوقوف على جاهزية لاعبيه، ورفع درجة الانسجام بين عناصره، واختبار خياراته الفنية قبل الدخول في أجواء المنافسة، خصوصاً أن الطرفين يخوضان الاستحقاق ذاته، ويطمحان إلى بداية قوية للموسم.

وتمنح المواجهة الفريقين فرصة أخيرة لاختبار العمل الذي أنجز خلال فترة الإعداد، في مباراة قد تكشف إلى حد كبير مدى جاهزية كل طرف قبل بدء سباق الموسم، خصوصاً أن الهدف المشترك يتمثل في دخول المنافسة بصورة أكثر قوة واستقراراً، وتجنب التعثر المبكر الذي قد يفرض ضغوطاً إضافية مع توالي الجولات.

وكان بني ياس استأنف قد تحضيراته على ملعب الشامخة عقب عودته من معسكره الخارجي في هولندا، الذي شهد فوز «السماوي» على أكاديمية «إيغاليتي» الهولندية بنتيجة 3-1، ثم الانتصار على نادي ألميري الهولندي بالنتيجة ذاتها، قبل الخسارة أمام الخليج السعودي 1-2.

في المقابل، عاد الظفرة من معسكر خارجي في سلوفينيا، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية، فتعادل سلبياً في الأولى أمام «إتش إن كي جوريكا»، قبل أن يحقق الفوز في الثانية على «إن كي تريغلاف» بنتيجة 2-1.