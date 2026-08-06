نادٍ تركي يطرق باب «الوصل» لضم ماتيوس سالدانا

ذكرت وسائل إعلام تركية أن نادي غنتشلربيرليغي التركي دخل في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، ماتيوس سالدانا، لاعب الوصل، بعدما قدم اللاعب مستويات مميزة خلال فتراته السابقة في أوروبا، قبل أن يواجه موسماً أقل تأثيراً خلال تجربته في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

وقالت صحيفة «سبورت ديبور» إن النادي تقدّم بعرض رسمي للحصول على خدمات سالدانا، الذي سبق أن ارتبط اسمه بفنربخشة في يناير 2024، عقب تألقه اللافت مع بارتيزان الصربي.

وانضم سالدانا إلى الوصل في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي قادماً من فيرينتسفاروش المجري، في صفقة هدفت إلى تعزيز القوة الهجومية لـ«الإمبراطور»، إلا أن تجربته مع الفريق لم تكن بالمستوى المتوقع، بعدما واجه صعوبة في فرض تأثيره الهجومي خلال النصف الأول من الموسم.

وشارك اللاعب مع الوصل في 17 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفاً واحداً فقط، قبل أن ينتقل إلى الشارقة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحثاً عن فرصة أكبر لاستعادة مستواه.

ولم تشهد تجربة سالدانا مع الشارقة تحولاً كبيراً في أرقامه، إذ سجل هدفاً واحداً خلال فترة وجوده مع الفريق، ليختتم موسمه بأرقام أقل من التوقعات مقارنة بما قدمه سابقاً في صربيا والمجر.

ويبلغ سالدانا من العمر 26 عاماً، ويلعب في مركز المهاجم الصريح، ويتميز بالقوة البدنية والقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء، وسبق له خوض تجارب في البرازيل واليابان والصين وأذربيجان، قبل أن يصنع اسمه في أوروبا مع بارتيزان ثم فيرينتسفاروش المجري.

وقدم المهاجم البرازيلي أفضل فتراته مع بارتيزان خلال موسم 2023-2024، بعدما سجل 18 هدفاً في 28 مباراة، ليجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل انتقاله إلى فيرينتسفاروش، حيث واصل تسجيل الأهداف وأحرز 10 أهداف في 22 مباراة خلال موسم 2024-2025.

ويأمل غنتشلربيرليغي في إعادة المهاجم البرازيلي إلى مستواه المعروف، مستنداً إلى خبرته الأوروبية، وقدرته على صناعة الفارق، خصوصاً أن سجله السابق مع بارتيزان وفيرينتسفاروش يجعله لاعباً يمتلك إمكانات هجومية قد تساعده على النجاح في الدوري التركي الممتاز.

. 17 مباراة خاضها سالدانا مع الوصل في الموسم الماضي، وسجل هدفاً واحداً فقط، قبل أن ينتقل إلى الشارقة على سبيل الإعارة.