محمد حسين: عجمان أكثر جاهزية.. وطموحنا مركز متقدم في الدوري

أكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن الفريق يدخل الموسم الجديد بتركيز عالٍ ورغبة حقيقية في إثبات الذات، استكمالاً لما حققه في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن «البرتقالي» يضع نُصب عينيه المنافسة بقوة في أربع بطولات مختلفة، مع السعي إلى تحقيق مركز متقدم في دوري المحترفين.

وشدد حسين على أن عجمان يبدأ الموسم الجديد في ظروف أفضل مقارنة بالموسم الماضي، سواء من ناحية الاستقرار الفني أو خلو قائمة الفريق من الإصابات المؤثرة.

وأشار إلى أن الفريق حقق أهدافه خلال معسكره الخارجي في صربيا، الذي اختتم الجمعة الماضي، وخاض خلاله خمس مباريات ودية، قبل أن يختتم تحضيراته بمواجهة الوصل غداً على استاد زعبيل، في تجربة إضافية تهدف إلى تعزيز الانسجام قبل انطلاق الموسم، في 14 أغسطس الجاري.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق، سواء على مستوى الجهاز الفني، أو بقاء أغلب اللاعبين الذين أنهوا الموسم الماضي في المركز السابع، يمنحنا دافعاً لبدء الموسم بصورة أفضل، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بداية صعبة بسبب غياب عدد من العناصر المؤثرة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه، خصوصاً في النصف الثاني من الموسم، ويحقق نتائج إيجابية قادته إلى إنهاء الدوري في المركز السابع، والتأهل لأول مشاركة في تاريخ النادي بدوري أبطال الخليج للأندية في نسخته الثالثة».

وأضاف: «الاستقرار والأجواء الأسرية داخل النادي، إلى جانب النتائج الإيجابية التي تحققت الموسم الماضي، منحت اللاعبين ثقة كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، خصوصاً مع غياب الإصابات التي أثرت في بداية الموسم الماضي، عندما افتقد الفريق خمسة من عناصره الأساسية».

وعن المعسكر الخارجي في صربيا، والجوانب التي ركز عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران، قال: «ركز الجهاز الفني على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وخاض الفريق خمس مباريات ودية متدرجة المستوى، فاز في الأولى بنتيجة (2-1) والثانية (5-0)، ثم تعادل سلبياً في المباراتين الثالثة والرابعة، قبل أن يختتم المعسكر بخسارة بهدف دون رد أمام صاحب المركز الرابع في الدوري الروسي».

وتابع: «خطة الإعداد، إلى جانب التعاقدات التي ركزت في معظمها على لاعبين يمتلكون خبرة في الدوري المحلي، منحت الفريق دكة بدلاء قوية توفر للجهاز الفني خيارات متعددة، وتسهم في تدوير اللاعبين خلال موسم استثنائي، في ظل الزيادة الملحوظة في عدد المباريات، نتيجة تعديل نظام بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى مشاركتنا الخارجية».

وأردف: «عانينا في الموسم الماضي محدودية الخيارات على دكة البدلاء، وهو ما عملنا على معالجته قبل انطلاق الموسم، سواء من خلال نوعية التعاقدات أو الانتدابات الجديدة».

وأوضح أنه «تم تدعيم صفوف الفريق بالثنائي البرازيلي لورنسي رودريغو وجوبسون سوزا، القادمين من خورفكان والظفرة، إلى جانب التعاقد مع المواطنين محمد جمعة (بيليه) وأحمد الزيودي من البطائح، وعبدالله التميمي حارس النصر، إضافة إلى ضم سيكو بابا من العين على سبيل الإعارة، والتعاقد مع المقيم فيكتور هوغو قادماً من التعاون السعودي، كما نعمل على إتمام صفقتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انطلاق الموسم».

واختتم حسين حديثه قائلاً: «سنحاول الذهاب في مشاركتنا الخليجية إلى أبعد مرحلة ممكنة. طموحاتنا كبيرة في تقديم نتائج إيجابية، لكن ذلك يتطلب حسن التعامل مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات».