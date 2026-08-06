«اللاعب السوبر» يغيب عن دوري المحترفين

أكد رياضيون ووكلاء لاعبين أن ثلاثة أسباب رئيسة تقف وراء غياب اللاعب «السوبر» عن دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما كان في السابق يستقطب نجوماً عالميين وأسماء بارزة في كرة القدم، فيما باتت الأندية حالياً تتجه إلى التعاقد مع لاعبين أقل شهرة على المستوى العالمي، رغم امتلاك بعضهم إمكانات فنية كبيرة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الأسباب تتمثل في ارتفاع الكلفة المالية للتعاقد مع النجوم العالميين، إلى جانب تركيز الأندية على التعاقد مع اللاعبين المقيمين ومشروعات التجنيس، فضلاً عن تفضيل معظم النجوم العالميين الاستمرار في الدوريات الأوروبية، رغم أن الرواتب التي تقدمها بعض الأندية الإماراتية تعد مرتفعة.

وأشاروا إلى أن الدوري الإماراتي سبق أن استقطب أسماء عالمية كبيرة، مثل الليبيري جورج ويا، والغاني عبيدي بيليه، والغاني أسامواه جيان، والبرازيلي غرافيتي، والتشيلي خورخي فالديفيا، والفرنسي ديفيد تريزيغيه، والإيطالي لوكا توني، والهولندي فيليب كوكو، والإيطالي فابيو كانافارو، والإسباني أندريس إنييستا، والإسباني باكو ألكاسير، وغيرهم من النجوم الذين تركوا بصمة واضحة في المسابقة.

وأكدوا أنه رغم وجود لاعبين بارزين حالياً، مثل المغربي سفيان رحيمي، والتوغولي لابا كودجو، والباراغوياني أليخاندرو كاكو، فإنهم لا يصنفون ضمن النجوم العالميين أصحاب الجماهيرية الكبيرة، كما كانت الحال مع الأسماء التي لعبت في الدوري خلال السنوات الماضية.

ولفتوا إلى أن بعض النجوم العالميين كانوا يحصلون على رواتب ضخمة، إذ بلغ الراتب السنوي للغاني أسامواه جيان نحو 15 مليون يورو، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقد التشيلي خورخي فالديفيا نحو 17.5 مليون يورو.

الكلفة المالية العالية

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم السابق رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن غياب اللاعبين من العيار الثقيل عن الدوري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الكلفة المالية، مشيراً إلى أن بعض الأندية خاضت تجارب سابقة في التعاقد مع نجوم عالميين، لكنها تكبدت خسائر مادية وفنية.

وقال: «استقطاب لاعب سوبر قد يثري الدوري ويجذب الجماهير، لكنه في بعض الحالات لا يحقق المردود الفني أو الاقتصادي المطلوب، لذلك أصبحت العديد من الأندية تعتمد بصورة أكبر على اللاعب المقيم، باعتباره أقل كلفة وأكثر جدوى من الناحية الاستثمارية، فضلاً عن إمكانية استفادة المنتخب الوطني منه مستقبلاً في حال حصوله على الجنسية الإماراتية».

وأشار الشامسي إلى أن بعض النجوم الذين تعاقدت معهم الأندية مقابل مبالغ كبيرة، مثل الإسباني أندريس إنييستا، لم يقدموا المردود الفني الذي كان متوقعاً منهم.

اللعب في أوروبا

من جانبه، أكد وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أنه رغم امتلاك بعض الأندية القدرة المالية على استقطاب نجوم عالميين، فإنها لم تعد تركز على هذا النوع من التعاقدات، بسبب ارتفاع الكلفة، إضافة إلى أن أغلب هؤلاء اللاعبين يكونون في المراحل الأخيرة من مسيرتهم الكروية.

وقال: «في السابق كانت الأندية تتنافس على ضم أسماء كبيرة مثل جورج ويا، وأسامواه جيان، وغرافيتي، وأندريس إنييستا، وفابيو كانافارو، لكن الفكر اختلف حالياً، وأصبحت الأندية تميل إلى التعاقد مع لاعبين صغار في السن أو في ذروة عطائهم، بما يحقق لها قيمة فنية واستثمارية أكبر».

وأضاف: «رغم أن الرواتب في الدوري الإماراتي جيدة، فإن أغلب اللاعبين العالميين يفضلون البقاء في أوروبا من أجل المنافسة على البطولات القارية والاستمرار في أعلى مستويات التنافس».

وأشار إلى أن هذا التوجه انعكس على صفقات الأندية الأخيرة، مثل التعاقد مع الكونغولي سيمون بانزا في الجزيرة، والبرتغالي بيدرو مالييرو في الوصل، والبرازيلي كايكي فرنانديز في شباب الأهلي.

وأوضح وليد الشامسي أن الدوري الإماراتي يضم حالياً لاعبين مميزين في مراكزهم، مثل المغربي سفيان رحيمي، لكنهم ليسوا من الأسماء العالمية ذات الشهرة الواسعة، مؤكداً أن بعض التعاقدات المحلية أسهمت في صناعة نجوم أصبحوا أكثر بروزاً بعد انتقالهم إلى الدوري الإماراتي.

كما أشار إلى أن العين يضم أربعة لاعبين شاركوا مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، ما يعكس جودة التعاقدات الحالية، وإن اختلفت فلسفتها عن الماضي.

اللاعب المقيم.. والتجنيس

من جهته، قال وكيل اللاعبين، عادل العامري، إن الأندية المحلية أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على اللاعبين المقيمين ومشروعات التجنيس على حساب التعاقد مع اللاعبين السوبر الذين كان وجودهم يرفع المستوى الفني للدوري.

وأضاف: «رغم امتلاك بعض الأندية القدرة المالية، فإن الفكر الإداري تغير بصورة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وأصبح التركيز ينصب على اللاعب المقيم ومشروعات التجنيس، باعتبارها خياراً أكثر استدامة».

وتساءل العامري عن أسباب عدم عودة الأندية إلى التعاقد مع أسماء عالمية كبيرة، مشيراً إلى أن رابطة المحترفين كانت قد أطلقت في وقت سابق مبادرة لدعم الأندية التي تتعاقد مع لاعبين أصحاب قيمة فنية عالية، بهدف رفع المستوى الفني للمسابقة.

وقال: «كنا نشاهد في السابق أسماء لامعة في دورينا، مثل غرافيتي وإيفرتون ريبيرو وغيرهما من النجوم الذين أضافوا قيمة كبيرة للمسابقة».