منتخب ألعاب القوى يفتتح مشاركته في مونديال أميركا اليوم

يفتتح المنتخب الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة العالم تحت 20 عاماً «أوريغون 2026»، اليوم، في مدينة يوجين بولاية أوريغون في أميركا.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى أن المشاركة تبدأ باللاعبة سلمى هيثم المري في منافسات إطاحة المطرقة، إضافة إلى اللاعبة مريم كريم وسليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر، وذكر أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني أكملوا مراحل الاستعدادات للمشاركة في البطولة مع النخبة العالمية، من خلال برامج إعداد متدرج عبر البطولات المحلية والعربية والقارية، والمعسكرات الخارجية، وفق خطة متكاملة من الأجهزة الفنية، لاسيما أن التأهل التاريخي للمرة الأولى للبطولة يمثل دافعاً وحافزاً كبيراً لتقديم مستويات مميزة، ويشارك في البطولة، المقررة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أغسطس الجاري، أكثر من 1700 رياضي ورياضية يمثلون نحو 135 دولة، وتعد من أبرز البطولات العالمية لفئة الشباب، وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية، وتتضمن سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة، والحواجز والموانع، ومسابقات الوثب والرمي والسباعي والتتابع المختلط.

وأكد رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، الثقة الكبيرة في أبطال المنتخب لإظهار المستويات التنافسية القوية، لاسيما أن المشاركة لا تقتصر على النتائج فقط، وإنما تمتد إلى بناء جيل جديد من الأبطال، يمتلك الخبرة والثقة والقدرة على المنافسة في كبرى البطولات، وهو ما يشكل أحد أهم أهداف الاتحاد لتطوير المواهب وبناء أبطال المستقبل.