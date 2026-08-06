رديف العين يهزم ريال مدريد في إسبانيا

واصل رديف العين تألقه اللافت في معسكره التحضيري بإسبانيا، بعدما أضاف ريال مدريد الإسباني إلى قائمة الأندية الأوروبية التي نجح في التغلب عليها، في سلسلة نتائج قوية تعكس قيمة البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وسجل محمد ديوب هدف المباراة الوحيد، ليمنح «الزعيم» انتصاراً ثميناً أمام أحد أكبر الأندية العالمية، ويعزز سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال معسكره الخارجي، في مؤشر يمنح جماهير العين مزيداً من التفاؤل بشأن جاهزية الفريق ومستقبله.

وشهدت المباراة حضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، في إطار حرصه على متابعة تحضيرات الفريق، والوقوف على سير البرنامج الإعدادي خلال المعسكر.

وجاء الفوز على ريال مدريد امتداداً لسلسلة من العروض القوية التي قدمها رديف العين أمام أندية أوروبية، بدأها بالتغلب على وست هام الإنجليزي 3-1، ثم الفوز على رديف فياريال الإسباني 4-2، وعلى برايتون الإنجليزي 2-صفر، قبل أن يتفوق على مورسيا الإسباني 4-1.

ويختتم رديف العين سلسلة مبارياته الودية في معسكر إسبانيا بمواجهة أتلتيكو مدريد، بعد غد، قبل أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة في اليوم التالي، بعدما خاضت برنامجاً إعدادياً حافلاً بالتجارب القوية أمام مدارس كروية أوروبية مختلفة، وخرجت منه بمكاسب فنية ومعنوية كبيرة.