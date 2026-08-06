طلال خميس: المنتخب حلمي الأكبر بعد 19 عاماً مع العروبة

يواصل حارس مرمى العروبة، طلال خميس، مسيرته مع «الأخضر» للعام الـ19 على التوالي، بعدما بدأ مشواره في المراحل السنية، وتدرج حتى الفريق الأول، في رحلة يعتز بها كثيراً، تزامنت مع موسم مميز قدم خلاله مستويات لافتة، كان أبرزها حفاظه على نظافة شباكه في 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى، ليسهم مع زملائه في امتلاك الفريق أقوى خط دفاع في المسابقة.

وقال خميس لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز كثيراً بما حققته في الموسم الماضي، بعدما حافظت على نظافة شباكي في 17 مباراة، وأسهمت مع زملائي في جعل العروبة صاحب أفضل خط دفاع، وهذا الإنجاز يمنحني دافعاً كبيراً، لكنه في النهاية ثمرة عمل جماعي يعود الفضل فيه إلى جميع أفراد الفريق».

وأكد أن الانتصار يبقى أهم من أي إنجاز شخصي، قائلاً: «إذا كان أمامي خيار بين الفوز بالمباراة أو الحفاظ على نظافة شباكي، فسأختار الفوز بكل تأكيد، لكنني أسعى دائماً إلى الجمع بين الأمرين».

فخر واعتزاز

وأعرب خميس عن فخره باستمراره طوال هذه السنوات مع نادٍ واحد، مؤكداً أن العروبة أصبح جزءاً من حياته، وقال: «العروبة بالنسبة لي ليس مجرد نادٍ، بل هو بيتي الثاني، بدأت فيه من مدرسة كرة القدم، وتدرجت عبر جميع المراحل حتى وصلت إلى الفريق الأول، واليوم أدخل عامي الـ19 مع النادي، وهو أمر يمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة لي، خصوصاً أنني تلقيت بعض العروض خلال مسيرتي، لكنني فضلت الاستمرار مع العروبة».

وأضاف: «عندما تقضي كل هذه السنوات في مكان واحد، تصبح علاقتك به أكبر من مجرد كرة قدم، لدي ذكريات لا تُنسى مع العروبة، وأشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الشعار».

واستعاد خميس إحدى أبرز محطات مسيرته، قائلاً: «من أجمل ذكرياتي مشاركتي الأولى في دوري المحترفين أمام الإمارات، وهي المباراة التي حقق خلالها العروبة أول انتصار له في المسابقة، كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي، لأنها جمعت بين أول ظهور لي في دوري المحترفين وأول فوز للنادي».

الطموح الأهم

ورغم مسيرته الطويلة مع العروبة والأرقام المميزة التي حققها، أكد خميس أن ارتداء قميص المنتخب الوطني يمثل حلمه الأكبر، وقال: «المنتخب الوطني هو طموحي الأهم، وأؤمن بأن لدي الإمكانات التي تؤهلني للوصول إليه، وسأواصل العمل والاجتهاد لتحقيق هذا الحلم».

وأضاف: «إذا جاءت فرصة تمثيل المنتخب، فسأكون جاهزاً وعلى قدر المسؤولية، كل لاعب يحلم بالدفاع عن شعار وطنه، وسيكون ذلك مصدر فخر كبير بالنسبة لي».

الصعود.. حلم لم يكتمل

ووصف خميس الموسم الماضي بالصعب، بعدما ضاعت فرصة الصعود إلى دوري المحترفين، وقال: «كنا قريبين جداً من تحقيق الصعود، وأعتقد أن الفريق كان يستحق ذلك، لكن تفاصيل بسيطة غيرت الموازين، علينا أن نتعلم من التجربة، ونستفيد من الأخطاء، ونعود في الموسم الجديد بعزيمة أكبر لتحقيق الهدف».

ولا يخفي الحارس حجم ارتباطه بالنادي، مستذكراً موقفاً اضطر خلاله إلى المشاركة رغم الإصابة، وقال: «في أحد المواسم كنت أعاني إصابة، وكان الفريق يواجه أيضاً نقصاً في مركز حراسة المرمى، فتحاملت على نفسي وشاركت من أجل الشعار، والحمد لله وفقت في تقديم المطلوب، عندما تكون علاقتك بالنادي بهذا العمق، تشعر بمسؤولية كبيرة تجاهه».

أخطاء الحارس

ويرى خميس أن أخطاء حراس المرمى والانتقادات المصاحبة لها جزء طبيعي من كرة القدم، وقال: «خطأ الحارس يكون أكثر وضوحاً للجميع، لكنني تعلمت ألا أتعامل مع الانتقادات بصورة سلبية، بل أحاول الاستفادة منها وتحويلها إلى دافع للتطور، كرة القدم لا تتوقف عند خطأ أو مباراة، والأهم هو الحفاظ على التركيز حتى صافرة النهاية».

واختتم رسالته إلى جماهير العروبة قائلاً: «لن أبخل بأي قطرة عرق من أجل هذا النادي الذي قضيت فيه 19 عاماً من عمري، طموحي أن أواصل التطور، وأساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وأن أكون دائماً عند حسن ظن جماهير العروبة».