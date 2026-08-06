اتحاد الشطرنج يوقّع شراكات استراتيجية.. ويستعد لليوبيل الذهبي

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج توقيع عدد من اتفاقات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات وطنية، في خطوة تهدف إلى دعم أنشطة الاتحاد وبرامجه، وتعزيز مسيرة تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وإعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الدكتور إسماعيل الخوري، والمدير العام لشركة «سيكتون»، فياتشيسلاف أليكساندريدي، والمدير العام لشركة «نوكبوك»، إسلام إنشاصي، حيث تم توقيع اتفاقيتي الشراكة مع الشركتين، إلى جانب الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة «بيور جولد»، في إطار توجه الاتحاد لتوسيع شبكة شركائه الاستراتيجيين، وتوفير المزيد من الدعم لبرامجه ومبادراته المستقبلية.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، وقال: «نعتبرها بداية لسلسلة من الرعايات والاتفاقيات الجديدة التي نعمل على إبرامها خلال الفترة المقبلة، بما يوفر الدعم اللازم لتنفيذ خططنا وبرامجنا التطويرية، وتجهيز منتخباتنا الوطنية بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها الإمارات».

وأضاف: «نستعد أيضاً لتنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف، احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، المقررة إقامتها في 25 أغسطس الجاري، وستكون بطولة استثنائية من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز، ونتوقع أن تسجل أرقاماً قياسية في عدد المشاركين، بما يليق بهذه المناسبة التاريخية».