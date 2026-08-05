البرازيلي ليو أزيفيدو سابع صفقات الشارقة في الإنتقالات الصيفية

أعلن نادي الشارقة التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي ليو ازيفيدو بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادماً من نادي تورينسي البرتغالي ليكون بذلك سابع صفقات الشارقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية للاعبين وذلك في إطار حرص النادي على دعم صفوفه بعناصر جديدة استعداداً للموسم الجديد 2026-2027

وكان الشارقة قد تعاقد مع كل من المهاجم التوغولي لابا كودجو، ولاعب الراس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيليين جوليمار جونيور، وآغنير مورا، والمدافع الكونغولي شالرز بيكل، والمصري عبدالكريم مصطفى قادماً من نادي الإسماعيلي المصري بعقد لمدة موسمين قادمين وذلك ضمن فئة اللاعب المقيم.