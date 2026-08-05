23 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب الإمارات في منافسات الكبار ببطولة العالم للجوجيتسو

يفتتح المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، غداً مشاركته في منافسات فئة الكبار ضمن بطولة العالم للجوجيتسو 2026، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 9 أغسطس الحالي.

ويدخل المنتخب منافسات الكبار بقائمة تضم 23 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 13 فئة، للبناء على الحصيلة التي حققتها الفئات السنية خلال الأيام الأربعة الماضية، بعدما رفعت رصيد المنتخب الوطني إلى 52 ميدالية.

ويمثل المنتخب الوطني في منافسات الرجال راشد الشحي وعمر السويدي تحت 56 كجم، وخالد الشحي ومحمد الكتبي تحت 62 كجم، وسلطان حسن وعمر الفضلي تحت 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي تحت 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفراج العولقي تحت 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني تحت 94 كجم، وهزاع فرحان وراشد الهيمني فوق 94 كجم.

وتضم قائمة السيدات حمدة الشكيلي ومريم آل علي تحت 45 كجم، وبلقيس الهاشمي والعنود الحربي تحت 48 كجم، وأسماء الحوسني وحصة الشامسي تحت 52 كجم، وشمسة العامري تحت 57 كجم، وشما الكلباني تحت 63 كجم، وهيا الجهوري فوق 70 كجم.